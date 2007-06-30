به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مادرید برگزار شد و در آن ‪ ۱۵تن از ایرانشناسان برجسته اسپانیا از دانشگاههای مادرید، سوییا، بارسلونا، سالامانکا، آلیکانته، سیوداد رئال و دیگر مراکز علمی آن حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این نشست پس از حدود دو ساعت بحث و تبادل نظر، کمیته‌ای چهارنفره را برای پیگیری مراحل تاسیس و راه‌اندازی قانونی بنیاد ایران شناسی در اسپانیا انتخاب کردند.

دکتر "سیداحمدرضا خضری" رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مادرید گفت: هدف اصلی از تاسیس بنیاد ایرانشناسی، سامان دادن به تلاشهای ایرانشناسان و شیعه‌پژوهان و کمک به آنان برای تقویت غنای علمی و فرهنگی مطالعات آنان است.

وی افزود: بنیاد ایرانشناسی اسپانیا همچون دیگر کشورهای اروپایی در اتریش، آلمان، فرانسه و انگلیس تلاش خواهد کرد تا محققان در زمینه ایران را در زمینه‌های مختلف یاری دهد و ارتباط میان آنان را در داخل اسپانیا با یکدیگر و با نهادهای ایرانی برقرار سازد.

"کارلوس بونیتو" یکی از ایرانشناسان برجسته اسپانیا نیز با استقبال از ایجاد موسسه‌ای در این زمینه، فقدان آن را یک کاستی بزرگ در کشورش خواند و آمادگی محققان و استادان دانشگاههای اسپانیا را برای راه‌اندازی سریع آن مورد تاکید قرار داد.

وی گفت: اهمیت تاریخی، فرهنگی، منطقه‌ای و استراتژیک ایران از یکسو و جایگاه اسپانیا به عنوان یک کشور مهم اروپایی و دارای نقشی موثر در روابط میان کشورهای اسلامی و غربی و آمریکای لاتین ایجاب می‌کند تا بنیاد ایرانشناسی هر چه سریعتر کار خود را آغاز کند.

"آلبرتو کانترا" مدیر دوره ایرانشناسی در دانشگاه سالامانکا در غرب اسپانیا نیز که فعالیتهای گسترده‌ای در این زمینه انجام داده است، تشکیل بنیاد ایرانشناسی را ابزاری اساسی برای شناخت، هماهنگی و همکاری میان متخصصان این عرصه در اسپانیا و ارتباط آنان با ایران دانست.

"خوسه فرانسیسکو کوتیاس"، "رائول گونزالس" و "خواکین رودریگز وارگاس" نیز از دیگر شرکت‌کنندگان این نشست بودند که با طرح دیدگاههای خود ابراز امیدواری کردند با فعالیت بنیاد ایرانشناسی و حمایت جدی و با برنامه دولت ایران، تحقیقات و مطالعات در این عرصه گسترش یابد.

آنان گفتند که بهبود روابط دو کشور در سالهای اخیر و رویدادهای خاورمیانه، فرصت مغتنمی را برای توجه بیشتر به ایرانشناسی پدید آورده است.