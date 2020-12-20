هزینه درمان بیماران کرونایی کاهش یافت

جلال احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعرفه درمان بیماران کرونایی برای همه کشور یکی است و مناطق محروم مستثنی نشدهاند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیانکرد: از طرف دیگر همه نقاط خراسانجنوبی محروم است و نمیتوان منطقه خاصی را محروم دانست و تعرفه متفاوتی برای آن در نظر گرفت.
احمدی در پاسخ به این نکته خبرنگار مهر که برخی از مبتلایان به کرونا از هزینههای تا ۲۰ میلیون تومانی درمان کرونا گلایه دارند، ادامه داد: علت آن هزینههای بالای قیمت داروها بود.
وی افزود: البته برخی از داروهایی جدید تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و دیگر از هزینههای میلیونی درمان کرونا خبری نیست.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: در حال حاضر ۹۰ درصد هزینههای درمان را دولت و بیمه پرداخت میکند و بیمار کرونا تنها ۱۰ درصد هزینهها را میپردازد.
