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۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۲

ساخت دستگاه چسب زنی قطعات موتور ملی توسط محققان ایرانی

ساخت دستگاه چسب زنی قطعات موتور ملی توسط محققان ایرانی

خودروی دستگاه چسب زنی قطعات موتور ملی بر اساس قراردادی میان پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی و شرکت ایران در این پژوهشکده طراحی و ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نوع دستگاه چسب زنی، در چسب زنی سر سیلندر، سیلندر، قاب کاسه نمد، میل لنگ و لدر فریم موتور ملی کاربرد دارد.

مهندس رضا نایینی مدیر این پروژه با اشاره به اینکه این دستگاه چسب زنی تاکنون در دو طرح مختلف برای خط تولید سمند، پژو موتور ملی طراحی و ساخته شده است، گفت : افزایش سرعت عمل در خط مونتاژ، دقت در ریزش چسب، صرفه جویی در مصرف چسب و امکان استفاده از کارگر غیر ماهر برای چسب زنی قطعات از جمله مزایای این نوع دستگاه چسب زنی است.

وی افزود : تاکنون 6 دستگاه چسب زنی در مرکز خدمات تخصصی ساخت پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی، طراحی و ساخته شده است که دو دستگاه آن در خط مونتاژ سمند، پژو و چهار دستگاه دیگر در خط تولید موتور ملی به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 509997

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