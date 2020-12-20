جریان «مستقبل» بر نقض قانون اساسی در زمینه تشکیل دولت اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لبنان ۲۴، جریان «آزاد ملی» لبنان به ریاست «جبران باسیل» بیانیه‌ای را در خصوص تشکیل دولت جدید این کشور صادر کرد. این جریان اعلام کرده است که «المستقبل» به ریاست سعد الحریری، نخست وزیر این کشور اصرار زیادی بر نقض قانون اساسی در زمینه تشکیل دولت جدید دارد.

بر اساس این گزارش، جریان آزاد ملی در بیانیه مذکور آورده است: طبق ماده ۵۳ قانون اساسی لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر می‌بایست به طور مشترک فرمان تشکیل دولت جدید را صادر کنند و این درحالی است که المستقبل می‌خواهد اختیارات رئیس جمهور در این بند نادیده گرفته شود.

جریان آزاد ملی تأکید کرده است: ما همچنان خواستار مشارکت فعال احزاب و جریان‌های سیاسی در دولت جدید هستیم اما هرگونه نقض قانون اساسی را که به ایجاد هرج و مرج منجر شود، مردود می‌دانیم.

روز گذشته نیز روزنامه لبنانی الجمهوریه به محورهای اختلافی میان رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان در زمینه تشکیل کابینه اشاره و اعلام کرده بود: یکی از محورهای اختلافات میان دو طرف، تعداد وزرای دولت است. در واقع، عون و الحریری هنوز نتوانسته‌اند به یک توافق نهایی در خصوص تعداد دقیق وزرای دولت آتی لبنان برسند.

الجمهوریه همچنین یادآور شد: افزون بر آنچه که از آن به عنوان اختلاف بر سَر تعداد وزرای دولت آتی یاد می‌شود، عون و حریری در خصوص وزرایی که باید در برخی وزارتخانه‌ها منصوب شوند، همچنان اختلاف نظر دارند.

این روزنامه تأکید کرد: میشل عون اصرار دارد که وزیر کشور توسط او تعیین شود و این درحالی است که حریری می‌خواهد خود یک فرد مسیحی را در پُست وزارت کشور بگمارد. با این حال، عون معتقد است که او در مقایسه با سعد الحریری برای انتخاب وزیر کشور از اولویت بیشتری برخوردار است.