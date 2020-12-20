  1. سیاست
نقدعلی در تذکر شفاهی:

دولت در بودجه برای اجرای سند ۲۰۳۰ اعتبار در نظر گرفته است

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه دولت در لایحه بودجه سال آینده برای اجرای سند منحوس ۲۰۳۰ اعتبار در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: در صفحه ۴۵۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت برای اجرای سند ۲۰۳۰ اعتبار در نظر گرفته است که جای تأسف دارد.

وی متذکر شد: زمانی «روحانی» در رسانه‌ها اعلام کرد که اگر یک روز هم از عمر دولت باقی مانده باشد، از سند ۲۰۳۰ نمی‌گذرد و می‌بینیم که در لایحه بودجه سال آینده ردیفی را برای این موضوع و اجرای تعهدات جهانی در حوزه تعلیم و تربیت در نظر گرفته است.

نماینده مردم خمینی شهر تصریح کرد: ملت ایران! بدانید که آقای روحانی هنوز دست از سند ۲۰۳۰ برنداشته است و سوال ما این است که چرا دولت برای اجرای سند منحوس ۲۰۳۰ در بودجه اعتبار در نظر گرفته است.

در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: این موضوعی که شما مطرح کردید درست است اما در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به آن می‌پردازیم.

زهرا علیدادی

