  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۹:۰۳

صبح امروز؛

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری قطور را لرزاند

ارومیه- صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر منطقه قطور در شهرستان خوی را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور، این زمین لرزه ساعت ۸ و ۲ دقیقه در عمق ۵ کیلومتری زمین موقعیت ۳۸.۱۰۵ عرض شمالی و ۴۳.۵۷۸ طول شرقی به وقوع پیوست.

تا این لحظه هیچ‌گونه گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.

