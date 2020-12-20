زمین لرزه ۴.۵ ریشتری قطور را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور، این زمین لرزه ساعت ۸ و ۲ دقیقه در عمق ۵ کیلومتری زمین موقعیت ۳۸.۱۰۵ عرض شمالی و ۴۳.۵۷۸ طول شرقی به وقوع پیوست.
تا این لحظه هیچگونه گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.
ارومیه- صبح امروز زلزلهای به بزرگی ۴.۵ ریشتر منطقه قطور در شهرستان خوی را لرزاند.
