به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی صبح یکشنبه در آیین تجلیل از پرستاران و کادر درمان نمونه استان گلستان اظهارکرد: ایثارگری های حضرت زینب (س) بزرگترین نقطه عطف حیات پرخیر و برکت زندگی ایشان بوده و ایثارگری پرستاران با الگوبرداری از حضرت زینب (س) است.

وی افزود: ایشان هم فرزند شهید است، هم خواهر سیدالشهدا (ع) است و هم مادر دو شهید است اما صبر و استقامتی دارد که قرن ها است ایشان را کوه صبر لقب داده اند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان اضافه کرد: حضرت زینب (س) در وقایع بعد از عصر عاشورا، پرستار امام زمان خویش یعنی حضرت سجاد (ع) بود.

ملک شاهکوهی بیان کرد: اینکه سالروز ولادت ایشان را روز پرستار نامگذاری کرده ایم یعنی کار پرستاری با صبر و استقامت زینب گونه همراه است.

وی خطاب به پرستاران گفت: شما امروز در شرایط سختی که بر دنیا حاکم است افتخار آفریده اید و همه ما معتقد هستیم کار شما پرستاران مصداق عینی خدمت به مردم شناخته می شود.