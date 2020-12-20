به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن پس از نایب قهرمانی با پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا با اعضای این تیم خداحافظی کرد تا فوتبال خود را در باشگاه القطر ادامه دهد.

هافبک تیم ملی فوتبال عرق با قراردادی سه ساله به ارزش سه میلیون و ۲۷۰ هزار دلار به این تیم قطری پیوست. او نامه فسخ یکطرفه قرارداد خود با باشگاه پرسپولیس را ابتدای فصل جاری لیگ برتر ایران دریافت کرد تا بتواند پس از دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا از جمع سرخپوشان جدا شود.

وی که در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر بیستم، ۲۵۶ دقیقه پیراهن پرسپولیس را بر تن داشت بابت قرارداد امسال خود پولی از پرسپولیس نگرفت. بشار که در ابتدای فصل حاضر بود ۳۰۰ هزار دلار پول بابت جدایی از پرسپولیس بدهد حالا اعلام کرده است بابت این فصل پولی از پرسپولیس نمی‌گیرد تا به نوعی برای این تیم برای فصل جاری، رایگان بازی کرده باشد.

رسن در حالی از پرسپولیس جدا شد که جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و یحیی گل محمدی سرمربی این تیم مخالف این موضوع بودند اما نامه‌ای که او در ابتدای فصل از مهدی رسول پناه سرپرست وقت باشگاه دریافت کرد باعث شد تا بدون مشکل با القطر قرارداد امضا کند.

با این حال باشگاه پرسپولیس قصد دارد در صورت امکان طبق قرارداد خود با این بازیکن، مبلغی را برای رضایتنامه دریافت کند اما هنوز مورد موافقت رسن و مدیر برنامه‌های او قرار نگرفته است.