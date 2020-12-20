به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، استراتژیست ارشد بانک کردیت سوئیس در امور هند گفت آسیب وارده از پاندمی کرونا به شرکتهای هندی از آنچه پیشبینی میشد کمتر بوده و این شرکتها توانستهاند با کاهش هزینههای جاری تراز خود را مثبت نگاه دارند.
این در حالی است که این بانک سوئیسی در تحلیل قبلی خود اعلام کرده بود پاندمی کرونا ۲۰ تریلیون روپیه (۲۷۰ میلیارد دلار) ضرر خواهد کرد، اما ۷۵ درصد عواملی که برای این پیشبینی استفاده شده بود تأثیر ماندگاری نداشتند و بنابراین آسیبی که به اقتصاد وارد شد بسیار کمتر بود.
حالا استراتژیست امور هند کردیت سوئیس، نیلکانس میش را، میگوید: آسیبی که به اقتصاد هند وارد خواهد شد به ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته که ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت و از طریق افزایش بدهی ایجاد شده است.
البته در این گزارش اشاره شده است که چشمانداز نهادهای غیر شرکتی و افراد تیره و تار است و درآمد اشخاص در کل تا ۶۱ میلیارد دلار آب رفته است که این فقرا را بدتر از همه در معرض آسیب قرار داده است.
اقدامات شدید شرکتها برای کاهش هزینهها باعث شده است که ۳۰-۴۰ درصد کوچکتر شرکتها و افراد بیشتر از همه تحت فشار قرار بگیرند.
نظر شما