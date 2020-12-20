فریب ارسال پیام های تلفنی جعلی برنده شدن در مسابقات را نخورید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مخابرات منطقه تهران، برخی افراد سودجو از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک به بهانه خوش حسابی و پرداخت به موقع قبوض یا برنده شدن و ارائه جوایز نقدی و غیرنقدی و با درخواست مراجعه به دستگاههای عابر بانک، اقدام به سوء استفاده مالی از شهروندان می کنند.

بر همین اساس مخابرات منطقه تهران از مشتریان و شهروندان درخواست می کند به منظور اطمینان از صحت این موارد و اطلاع رسانی در این خصوص و قبل از هر گونه اقدام، با شماره ( ۲۰۲۱ ) واحد ارتباط مردمی اداره کل روابط عمومی تماس بگیرند.