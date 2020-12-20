  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۹:۴۹

هشدار مخابرات تهران:

فریب ارسال پیام های تلفنی جعلی برنده شدن در مسابقات را نخورید

مخابرات منطقه تهران نسبت به ارسال پیام های جعلی از سوی افراد سودجو در خصوص برنده شدن، اهداء جوایز و یا مراجعه شهروندان به دستگاه عابر بانک هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مخابرات منطقه تهران، برخی افراد سودجو از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک به بهانه خوش حسابی و پرداخت به موقع قبوض یا برنده شدن و ارائه جوایز نقدی و غیرنقدی و با درخواست مراجعه به دستگاههای عابر بانک، اقدام به سوء استفاده مالی از شهروندان می کنند.

بر همین اساس مخابرات منطقه تهران از مشتریان و شهروندان درخواست می کند به منظور اطمینان از صحت این موارد و اطلاع رسانی در این خصوص و قبل از هر گونه اقدام، با شماره ( ۲۰۲۱ ) واحد ارتباط مردمی اداره کل روابط عمومی تماس بگیرند.

