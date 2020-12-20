به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان در کنفرانس بینالمللی تجارت و سرمایهگذاری و همکاریهای مشترک اقتصادی ایران و چین گفت: این بانک با جایگزین کردن اعتبارات اسنادی ریالی در قالب طرحهای «طراوت تولید» و «طراوت توسعه»، به جای اعتبارات ارزی که در حال حاضر امکان استفاده از آن میسر نیست، شرایط ویژهای برای تسهیل مراودات بازرگانی و کاهش هزینههای مربوطه فراهم کرده است.
وی ظرفیتهای اقتصادی ایران برای تجارت با چین را مورد اشاره قرار داد و افزود: حجم مراودات تجاری ایران با چین در ٩ ماهه ابتدای سال جاری ١١ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٤٠ درصد کاهش را نشان میدهد. این رقم در مقایسه با رقم سه هزار و ٣٠٠ میلیارد دلاری تراز تجاری چین با کشورهای جهان، رقم قابلتوجهی نیست. ضمن این که نسبت به تراز تجاری چین با آن دسته از کشورهای منطقه که شرایط و ظرفیتهای اقتصادی به مراتب ضعیفتری از ایران قرار دارند هم، عدد کوچکی است.
وی در این کنفرانس که با حضور مقامات دولتی، مدیران شرکتهای خصوصی و فعالان حوزه صادرات، کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد، اظهار کرد: این ارقام نشان میدهد که از ظرفیت کامل فعالیت و همکاری مشترک ایران با چین استفاده نشده، اما شرایط و قابلیتها برای توسعه همکاری و حضور در بازارهای صادراتی همچنان وجود دارد.
نایب رئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه تحریم یکی از موانع اصلی افزایش مراودات تجاری ایران با چین بوده، افزود: نظام بانکی در گذشته از طریق یوزانس، ریفاینانس و فاینانس تأمین مالی واحدهای مختلف اقتصادی خصوصاً واحدهای تولیدی و پروژههای بزرگ را انجام داده و بانک صادرات ایران نیز چندین پروژه را در قالب این مدل عملیاتی کرده که بزرگترین مجتمع تولید آلومینیوم کشور از جمله این طرحها به شمار میآید.
یوسفیان تاکید کرد: تورم و تحریم به صورت توأمان موجب شدهاند تا هزینه مجموعههای مختلف اقتصادی و تولیدی به شدت افزایش پیدا کند، همچنین تشدید این وضعیت موجب حذف نسیه فروشی و فروش اعتباری از بازار شد و عمده مبادلات به صورت نقدی انجام میشود که این شرایط موجب کاهش تولید، کاهش صادرات و افت عملیات تجاری شده است. کاری که بانک صادرات ایران در این زمینه موفق به انجام آن شد، این بود که اعتبارت اسنادی ریالی داخلی را جایگزین اعتبارات ارزی یوزانس، ریفاینانس و فاینانس کرده تا امکان خرید نسیه مواد اولیه یک ساله برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و فروشنده مواد اولیه پس از تحویل کالا، امکان تنزیل فوری این اعتبارات اسنادی را در شعب بانک صادرات ایران دارد. استفاده از این اعتبارات اسنادی همانند اعتبارات اسنادی ارزی حداکثر ٣ تا ٤ درصد برای متقاضی هزینه کارمزد خواهد داشت ضمن اینکه ریسک نوسانات تسهیلات ارزی نیز در این روش حذف میشود.
یوسفیان با بیان اینکه این طرح بانک صادرات ایران تاکنون به شدت مورد توجه و استقبال بخشهای مختلف اقتصادی قرار گرفته، از صدور ٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبارات اسنادی ریالی در قالب طرح طراوت بانک صادرات ایران در هشت ماهه اول سال جاری خبر داد.
وی افزود: بانک صادرات ایران در سال جاری علاوه بر طراوت سرمایه در گردش، طرح «طراوت توسعه» را به منظور خرید ماشینآلات در داخل کشور و توسعه خطوط تولید با اعتبارات اسنادی ریالی ١٨ ماهه ارائه کرده که در سررسید قابلیت تقسیط ٣٦ ماهه را نیز دارد.
نایب رئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه این بانک با طرح «طراوت توسعه» دو مجموعه پتروشیمی را تأمین مالی کرده، افزود: در این شرایط بانک صادرات ایران، علاوه بر کمک به استمرار تولید در مجموعههای تولیدی، توانسته هزینههای تولید را تعدیل کند و امیدواریم که بتوانیم با استفاده از این ظرفیت و کمک به واحدهای اقتصادی، این دوره سخت را پشت سر بگذاریم.
