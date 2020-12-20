  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۶

واکنش ترامپ به اعلام حکومت نظامی در آمریکا

واکنش ترامپ به اعلام حکومت نظامی در آمریکا

رئیس‎جمهور آمریکا می‎گوید گزارش‎ها درباره تصمیم وی مبنی بر اعلام حکومت نظامی برای تغییر نتیجه انتخابات، دروغی عامدانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش رسانه‌های این کشور درباره احتمال توسل به حکومت نظامی را با هدف اعمال زور برای ایجاد تغییر در نتیجه انتخابات ۲۰۲۰، جعلی خواند.

وی در این توئیت نوشت: حکومت نظامی مساوی خبر جعلی است. این صرفاً یک گزارش بد و عامدانه است!

ترامپ همچنین بار دیگر پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ۲۰۲۰ را بزرگترین تقلب انتخاباتی تاریخ آمریکا توصیف کرد.

پیشتر «سی ان ان» مدعی شده بود که ترامپ در جلسه‌ای با حضور مشاوران خود، موضوع برقراری حکومت نظامی را به بحث گذاشته است. البته این گمانه زنی‌ها، بعد از آن بالا گرفت که «مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید که مشمول عفو ویژه ترامپ شده است، به وی توصیه کرد که زیر بار شکست نرود و ارتش را در خیابان‌ها مستقر کند.

کد خبر 5100062
مریم خرمایی

    • علی IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      34 62
      پاسخ
      لعنتی برو
      • مهدی قربی IR ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
        10 31
        من همین آرای منفی رو نمیفهمم،یعنی اینا طرفدار ترامپن،؟یا طرفدار فشردن حلقوم طبقه فقیر،خوبه موضع خودشون رو برای همیشه روشن کنند!!
      • علی IR ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
        12 7
        میام ایران
      • IR ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
        13 40
        هرچی دلار دارین بفروشین چون اگه تو آمریکا جنگ داخلی بشه دلار شما رو پونصد تومن هم نمیخرند
      • علی FR ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
        0 0
        گلوی طبقه ضعیف رو از داخل سرمایه داران فشار میدن 90 درصد سرمایه بانکی دست 2 درصد جمعیت ایران است خود مردم ایران نسبت به خودشان ظالم ترین انسانهای تاریخن و با زلزله تهران مجازات خواهند شد
    • متین IN ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      31 59
      پاسخ
      ترامپ ما که تورا می شناسیم این هم به دروغ های تو اضافه میکنیم
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      51 69
      پاسخ
      چه شخصیت کثیف و اوباشی رئیس جمهور کشور امریکا بود.سرنوشت این همه انسان دست کاباره ایی زاده ناخلف
    • رویا IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      28 57
      پاسخ
      ازدم متقلبین
    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      46 59
      پاسخ
      والاازاین لجن زرد هرکاری برمیاد
      • IR ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
        21 13
        لجن زرد از کجا اوردی
      • IR ۰۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
        2 4
        هزارتا مثبت، اشتباه منفی دادم
    • فقط خدا IR ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      79 25
      پاسخ
      ترامپ قهرمان تو بمان وبجنگ ۰تو ذی حقی ۰ای خدا پی گیری اخبار جنگ داخلی امریکا شیرین ترین روئیای من خواهد بود ۰
    • مجتبی IR ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      17 29
      پاسخ
      به به این ازسردمدارآزادی ودموکراسی. باباجمع کنیداین بساطی که راه انداختیدبزرگترین افتضاح تاریخ این بودکه انسانی که مشکل اعصاب و روان داره برکشوری چون آمریکارییس جمهوری راه بیندازد عجب افتضاحی
    • گیتی قهرمان IR ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      15 36
      پاسخ
      ترامپ خاک عالم و آدم از کشورهای جهان سوم و فقیر برسرت که خوار شدی در دو عالم .مرگ واست خوبه خون پاک شهدای هسته ای زمینت زد.اف برتو ننگ برتو بیشرف جنگ طلب دنیابهم ریز.مفسد خونخوار جاه طلب خودتو خفه کردی واسه کرسی خیانت و جنایت ننگ به افکارتو بزودی نتانیاهو بدنبالت بیاد هرجا که باشی سرنوشت قذافی درانت
    • مجید IR ۱۶:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      14 34
      پاسخ
      موزرد پاپتی برو گورتو گم کن دیگه دنیارا به بی قانونی کشیدی
    • IR ۱۷:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      37 13
      پاسخ
      حیونیا حقشو خوردند نباید از خودش دفاع کنه. بمان ما همه باتو هستیم چه جنگ خیابونی باشه چه غارت اموال همه جوره هستیم.
    • علیرضا DE ۱۷:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      25 32
      پاسخ
      انشالله از صفحه روزگار محو بشه ترامپ قمار باز چطور داغ به دلمون گذاشت و سردارمون را شهید کرد
      • داود IR ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
        12 13
        فراموش نکنید با تایید و تشکر بیشتر حاکمان امریکا سردار ما را ترور کرد پس به یک اسم اویزون نشید همین بایدن پست تشویق کرد و ترور را تایید کرد ما خوشحال نمیشیم ترامپ برگرده ولی امیدواریم سبب فروپاشی هیمنه دروغین امریکا بشود و همچون شوروی سابق دچار از هم پاشیدگی شود .
    • پارسائی IR ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      16 24
      پاسخ
      ترامپ به علت زیاده خواهی و عدم درک درست از عقاید مردم و غرور کاذب به اینجا رسیده و دموکراسی در آمریکا این وصله ناجور را حذف خواهدکرد.
      • اکبر IR ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
        0 1
        کدام دموکراسی؟؟؟ در سرزمین یانکیها مگر چیزی جز ادمکشی، اخراج منتقدین از دانشگاه، فسادهای لجام گسیخته و غارت برنامه ریزی شده دیگر ملتها، آموزش و پناه دادن به تروریستها ،کدام دموکراسی؟ چرا دموکراسی را بدنام می کنید؟
    • دانشخواه AE ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      20 24
      پاسخ
      او دیوانه ترین واحمق ترین رئیس جمهور امریکا درتاریخ جهان ثبت شد و هیچ ظلمی پایدار نیست
    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      9 23
      پاسخ
      این قمارباز ماهیت اصلی امریکا که خوی وحشیگری وبی عدالتی واستکبارو تروریسم دولتی را برملا کرد زنده باد قمارباز
    • ابوالفضل IR ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      38 2
      پاسخ
      زود قضاوت نکنید،در کار خدا هم دخالت نکنید. یاحق
    • اسمعیل قیصری پور IR ۱۷:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      10 26
      پاسخ
      ترامپ از جنس لامپ زیاد داغ کرد با یک تف شکست.
    • IR ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      8 18
      پاسخ
      ترامپ افعی دو سر
    • محمود IR ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      10 18
      پاسخ
      دموکراسی غربی پوچ درامد
    • احسان قادری DE ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      28 2
      پاسخ
      میترسم برگرده...آنوقت چی؟؟؟ هرچی باشه ترامپ وابسته به مسیحیت اوانجلسست بود..اما آن دمکراتهای بی خدا یا کمونیست هستن راهم جنس باز و منحرف. کمی مطالعه کنید....خداباوران آن سرزمین با ترامپ هستن.😉
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      21 13
      پاسخ
      ترامپ پیروز است آمریکا نابود است
    • رضا RO ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      11 23
      پاسخ
      عجب خر الدنگی هست این مردک نفهم...اون قد قدرت به مزاقش خوش اومده که حاضر میشه هر غلطی بکنه که تو قدرت بمونه ..این دیگه کیه؟!!حال به هم زن عوضی.هم به دنیا زور میگه هم به مردم و مملکت خودش ..ابن مردک و باید کشت و محو کرد تا دنیا از دست این احمق راحت شه
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      12 20
      پاسخ
      انشاءالله یک جنگ داخلی راه بیفته با دستور همین موقشنگ کثیف
    • احد IR ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      8 14
      پاسخ
      صد.دزصد این کار را خواهد کرد و در ضمن تبلیغات انتخاباتی گفته بود چنانچه جو بایدن پیروز انتخابات شود سه بعد انتخابات ترور خواهد شد ترامپ روانی است به هیچ عنوان جو بایدن را به کاخ سفید نخواهد گذاشت
    • ممل IR ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      24 11
      پاسخ
      ترامپ‌هنوز‌تاس‌برندشو‌ رو نکرده ‌او‌قهرمان‌این‌انتخابات‌است👌👌👌👌
    • مجتبی IR ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      8 13
      پاسخ
      وظیفه انسانیتم بهت میگه هرچه زودتر مراجعه به دکتراعصاب وروان مراجعه کن تادورنشده
    • AE ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      5 9
      پاسخ
      نمیدونم این ترامپ چه کینه ای از ایرانیا داره؟شک نکنید که بد تودهنی از ایرانی خورده بوده ،،برجام بهانه بود)دوای دردش همون یخچالهایی هستش که برای نگهداری واکسن فایزر هستش
    • SG ۲۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      13 1
      پاسخ
      ترامپ در یکی از سخنرانی‌هایش میگه من دشمنانی دارم که هیچکس آنها را نمی‌شناسد چون در طی ریاست چند ساله به منافع این افراد ضررهایی وارد کرده این افراد یک درصد از جمعیت جهان هست اما ثروتمندترین آنها هستن همین افراد تو انتخابات آمریکا دخالت کردن و شکست ترامپ را رقم زدن
    • ناشناس NL ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      8 7
      پاسخ
      نگران توام ترامپ چطور این باخت از قمار و به دوش میکشی .. مطمنم که خدا انتقام تمام مظلومان عالم و ازت میگیره و توی نجاست خودت غلت میزنی تا موقع مرگت زوده بمیری
    • اس اس RO ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      5 10
      پاسخ
      بوی جنگ و حرکات غیرقابل پیش بینی میاد... از یه طرف جمع کردن نیروها در منطقه از ترس نیروهای حزب الله و تعطیلی کنسول گری ها و تصمیم به اعلام حکومت نظامی ازترس حملات سربازان گمنام.... ترامپ تصمیم گرفته جنگ جهانی سوم راه بندازه....
    • حمید IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      4 17
      پاسخ
      ترامپ یه ادم سرخورده بدبخت قمار بازو..........خاک توسر گوسفندش کنن خون شهدا یقه اشو گرفته .
    • حمید US ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      8 13
      پاسخ
      ترامپ مو طلایی دیگه امید نداری
    • IR ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      8 2
      پاسخ
      قدیما میگفتند نترس ازاون کع های وهویی دارد بترس ازاون که سربه تویی دارد
    • مجتبی IR ۰۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      1 2
      پاسخ
      خداوندانشاالله توراشفاندهدودرخودخواهی ونیرنگ بمیری
    • IR ۰۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      1 1
      پاسخ
      بیچاره ی بیچارها
    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      1 1
      پاسخ
      انتخاب ترامپ در سال ۲۰۱۶ تقلبی بود ایشان هم به وسیله الکترال بالا امد وگرنه ح یفش ۳۰هزار رای مردوم بشتر داشت
    • رضا ناشناس IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      1 3
      پاسخ
      بنده رسما از ترامپ قمار باز برای به آشوب کشیدن آمریکا حمایت میکنم.در این مورد خاص ما از ترامپ حمایت میکنیم به امید تجزیه آمریکا جنایتکار
    • Yashar IR ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 1
      پاسخ
      خاک توسرت ترامپ مریض
      • ترک IR ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
        0 0
        ترامپ باید اعدام گردد
    • IS ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ترامپ میخواد سیاهپوستان و مسلمانان قهرمانی که باعث شکست شدن ازار بده تمام دنیا باید مقابل ترامپ ملعون باسته

