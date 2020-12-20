واکنش ترامپ به اعلام حکومت نظامی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش رسانه‌های این کشور درباره احتمال توسل به حکومت نظامی را با هدف اعمال زور برای ایجاد تغییر در نتیجه انتخابات ۲۰۲۰، جعلی خواند.

وی در این توئیت نوشت: حکومت نظامی مساوی خبر جعلی است. این صرفاً یک گزارش بد و عامدانه است!

ترامپ همچنین بار دیگر پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ۲۰۲۰ را بزرگترین تقلب انتخاباتی تاریخ آمریکا توصیف کرد.

پیشتر «سی ان ان» مدعی شده بود که ترامپ در جلسه‌ای با حضور مشاوران خود، موضوع برقراری حکومت نظامی را به بحث گذاشته است. البته این گمانه زنی‌ها، بعد از آن بالا گرفت که «مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید که مشمول عفو ویژه ترامپ شده است، به وی توصیه کرد که زیر بار شکست نرود و ارتش را در خیابان‌ها مستقر کند.