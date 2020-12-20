  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۸

میرلوحی به حناچی تذکر داد:

 هنوز پنجره واحدی در شهرداری برای مقررات زدایی شکل نگرفته است

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه هنوز پنجره واحدی در شهرداری تهران برای مقررات زدایی شکل نگرفته گفت: نیازمند تحقق پنحره واحد در داخل و خارج شهرداری هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با تبریک روز پرستار و با اشاره به فداکاری پرستاران در کنترل ویروس کرونا گفت: از مردم خواهش می کنیم که فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

وی با تشکر از همت شهرداری در لایروبی ۳۰۰ کیلومتر مسیل و مسیرهای روان آب ها در تهران این کار را با عظمت دانست.

میرلوحی با تاکید بر لزوم در مقررات زدایی و تسهیل امور اداری مردم به صورت آنی و غیرحضوری از شهردار خواست: به شورای شهر در این خصوص گزارش دهد.

این عضو شورای شهر افزود: هنوز پنجره واحدی در شهرداری تهران برای مقررات زدایی شکل نگرفته و باید این کار عملی شود.

میرلوحی خاطر نشان کرد: نباید در شهر تهران شهروندان برای هر کدام از استعلام ها مدت ها معطل بمانند، این کار ساده در یک ساختمان قابل انجام است.

وی افرود: از شهردار تهران درخواست کردم در داخل و خارج شهرداری تحقق پنجره واحد را داشته باشد.
 

کد خبر 5100065
سمیرا خباز

