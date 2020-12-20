پیام تسلیت فرمانده ومسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی عروج سردار رشید اسلام غلامعلی ابوحمزه «مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده سابق سپاه ثارالله استان کرمان»، سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثارالله و حجت الاسلام علی عرب پور مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان با صدور پیامی مشترک این ضایعه را تسلیت گفتند.

متن پیام به این شرح است:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

انا لله و انا الیه راجعون

عروج آسمانی سردار سرتیپ دوم پاسدار غلامعلی ابوحمزه، از جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس که زندگی او سرشار از همت و مجاهدت در راه خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران بود، موجب تأسف و تألم گردید. بی‌شک مجاهدت‌های این جانباز سرافراز، ایثارگر مخلص و پاسدار ساده‌زیست و مؤمن انقلاب اسلامی که عمر خود را در تلاش برای اعتلای نهضت اسلامی، دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های الهی و صیانت از میهن اسلامی سپری کرد، از جمله دوره همرزمی در سپاه ثارالله و یاری بخشی به مردم دیار کریمان، برای همیشه ماندگار و در زمره باقیات الصالحات آن سردار گرانقدر ثبت شده است.

این فقدان را به محضر مبارک فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، خانواده مکرم و آحاد پاسداران انقلاب و همرزمان وی تسلیت عرض می‌نمائیم.

در تجلیل از خدمات این مجاهد بزرگ، باید به خدا عرض کرد اللّٰهُمَّ إِنَّا لَانَعْلَمُ مِنْهم إِلّا خَیْراً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهم مِنَّا خدایا! ما از آنان جز خوبی چیز دیگری نمی‌دانیم و (البته) تو به آنها از ما داناتری و این رسم مردان خداست.

اینجانبان از خداوند متعال برای آن عزیز رفعت جایگاه و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای کربلا و برای بیت شریف ایشان صبر و اجر و برای آحاد همکاران و رهروان وی عزت، توفیق، سربلندی و ثبات قدم در طریق الی الله و پیشبرندگی اهداف متعالی انقلاب اسلامی و ملت عظیم الشأن ایران را مسئلت می‌جوییم.»