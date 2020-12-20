به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلیهریکندی صبح یکشنبه در دیدار علیرضا عباسی، نماینده مردم حوزه کرج، فردیس، اشتهارد در مجلس که در محل دادگستری استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: مجلس به عنوان قوه مقننه نقش مهمی در تغییر رویهها و قوانین برای کاهش جرمانگاری و جمعیت کیفری کشور دارد که باید به درستی از آن بهره ببرد.
وی بیان کرد: استان البرز به خاطر تنوع قومیتها و شرایط خاص جغرافیایی و جمعیتی دارای وضعیت ویژهای است که فرصتهای و تهدیدهای خاصی را پیش روی استان قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: اگرچه نزدیکی به کلانشهر تهران به عنوان یک مزیت برای استان البرز به شمار میآید اما این امر منجر به افزایش مهاجرت با این استان نیز شده است به ویژه اینکه البرز استانی صنعتی به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: نزدیکی به تهران و شرایط آب و هوایی مناسب استان البرز باعث شده است تا شاهد تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها به صورت گسترده باشیم که یک معضل بزرگ به شمار میرود.
تشکیل قرارگاه صیانت از بیتالمال و مقابله با تغییر کاربری در البرز
فاضلیهریکندی گفت: حجم گسترده تغییر کاربری اراضی به حدی است که رئیس قوه قضائیه به این ماجرا ورود پیدا کردند و بر این اساس قرارگاه صیانت از بیتالمال و مقابله با تغییر کاربری در استان البرز تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار کرد: با تشکیل این قرارگاه که در راستای تحول قضائی صورت گرفت، مقابله با تغییر کاربریها به صورت ویژه پیگیری میشود تا مانع از بین رفتن طبیعت استان البرز شویم و همچنین از امنیت غذایی کشور نیز صیانت کنیم.
وی بیان کرد: بنا بر اعلام جهاد کشاورزی استان البرز موارد مختلفی مانند کمبود منابع و امکانات باعث شده تا مقابله با تغییر کاربریها در سطح قابل قبول صورت نگیرد که اصلاح این امر مستلزم حمایت مسئولان ذیربط است.
فاضلیهریکندی تصریح کرد: بر اساس عمل به محورهای هشتگانه تحول قضائی، حمایت از واحدهای تولیدی استان البرز به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم و اقدامات خوبی نیز در این راستا صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: معتقد هستیم که حمایت از حمایت از واحدهای تولیدی عامل اشتغالزایی و حفظ اشتغال است که در نهایت به کاهش جمعیت کیفری کشور کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به آخرین شرایط بیمارستان امام خمینی (ره) گفت: دادگستری در این ماجرا ورود جدی گرده است و بعد از قطعیشدن رأی صادرشده که حفظ حقوق بیتالمال است، نتیجه را اطلاعرسانی میکنیم و این بیمارستان تعیین تکلیف خواهد شد.
