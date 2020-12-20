به گزارش خبرنگار مهر پس از پایان نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برتر والیبال در فصل نقل و انتقالات لیگ برتر، تیم والیبال سایپا با چالش جدیدی روبرو است.

پس از جدایی محمد موسوی و استعفای مصطفی کارخانه از هدایت نارنجی پوشان رضا صفایی پشت‌خط‌زن این تیم به همراه امیر فلاحت خواه پاسور دوم تیم با رضایت نامه از این تیم جدا شدند.

حال عنوان می‌شود امیر حسینی پاسور کهنه‌کار والیبال ایران نیز به دنبال دریافت رضایتنامه خود از این تیم هست تا نیم فصل دوم را دیگر در کنار نارنجی‌پوشان نباشد.

با جدایی امیر حسینی از این تیم نیز کار نارنجی پوشان در نیم فصل دوم رقابت‌ها با دشواری مواجه خواهد شد.