وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی و اصلی تهران در آخرین روز پاییز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر در خصوص وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در صبحگاه یک‌شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ اظهار کرد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از باکری، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از باکری، بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از رحمانی، آزادی در مسیر غرب به شرق از ایران‌فیلم و مسیر جنوب به شمال نواب از شهید چراغی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

رنجبر ادامه داد: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از صدف، بزرگراه بابایی در مسیر جنوب به شمال از هنگام، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست، بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.