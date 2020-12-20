به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، اردشیر شهرکی اظهار داشت: حدود ۵ هزار هکتار از سطح باغات جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که بیش‌از ۳ هزار هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.

وی با بیان اینکه برداشت موز در سیستان و بلوچستان در طول سال انجام می‌شود، افزود: تاکنون ۱۲۰ هزار تن موز از سطح باغات استان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: امسال پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰ هزار تن از این محصول برداشت و روانه بازار مصرف داخل استان و کشور شود.

وی گفت: شهرستان‌های چابهار، کنارک و سرباز بیشترین سطح زیر کشت موز این استان را به خود اختصاص داده‌اند.

شهرکی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: این استان رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت موز در کشور را از آن خود کرده است.