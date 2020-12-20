  1. استانها
۵۰ هزار اصله نهال کشت‌بافت موز در سیستان و بلوچستان کشت شد

زاهدان- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۵۰ هزار اصله نهال کشت بافتی موز از ابتدای مهر امسال تاکنون در سطح ۳۰ هکتار از باغات جنوب استان کشت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، اردشیر شهرکی اظهار داشت: حدود ۵ هزار هکتار از سطح باغات جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که بیش‌از ۳ هزار هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.

وی با بیان اینکه برداشت موز در سیستان و بلوچستان در طول سال انجام می‌شود، افزود: تاکنون ۱۲۰ هزار تن موز از سطح باغات استان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: امسال پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰ هزار تن از این محصول برداشت و روانه بازار مصرف داخل استان و کشور شود.

وی گفت: شهرستان‌های چابهار، کنارک و سرباز بیشترین سطح زیر کشت موز این استان را به خود اختصاص داده‌اند.

شهرکی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: این استان رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت موز در کشور را از آن خود کرده است.

