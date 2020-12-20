پویش «سپاس» به منظور قدردانی از تلاش پرستاران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید مهدوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی پویش ملی سپاس در استان گیلان، اظهار کرد: همزمان با سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار «پویش سپاس» در استان گیلان به صورت هماهنگ با سراسر کشور برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان، تصریح کرد: در این پویش، از مجاهدتهای کادر درمانی به خصوص پرستاران قدردانی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه «پویش سپاس» راهی برای نهادینه کردن فرهنگ قدرشناسی در جامعه است، افزود: با توجه به شرایط موجود و اهمیت فعالیت پرستاران و جهادگران حوزه درمان در شرایط کرونایی، این پویش به راه افتاده تا از زحمات جامعه پرستاران قدرشناسی شود.
مهدوی ادامه داد: در پویش «سپاس» از پرستاران در قالب پیامک و فضای مجازی قدردانی خواهد شد و مردم و هیئتهای مذهبی در گیلان نیز با هر شیوه مانند حضور در بیمارستانها یا منازل پرستاران از آنها قدردانی میکنند.
وی با اشاره به اینکه مردم میتوانند با پیوستن به پویش «سپاس»، پیامهای قدردانی و تشکر خود را به شماره ۳۰۰۰۱۱۷۱ پیامک کنند، اضافه کرد: به قید قرعه به ۴۰ نفر، جایزه یک میلیون تومانی کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به شهدای عرصه سلامت گیلان، تاکید کرد: این پویش در سطح ملی و توسط سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شده و نباید این قدردانی را محدود به زمانی خاص کرد بلکه این رویکرد را مردم بعد از این ایام نیز ادامه دهند.
نظر شما