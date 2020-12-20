اعضای گروه شکارچیان متخلف در تنگستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلی‌نژاد اظهار داشت: به دنبال پایش منطقه شکارممنوع شاهزاده ابراهیم تنگ باهوش و اطلاع رسانی همیاران محیط زیست مبنی بر حضور سه نفر متخلف شکار غیرمجاز پستانداران در محدوده ارتفاعات روستای سمل و آباد، ضمن هماهنگی با مقامات قضائی شهرستان در اقدامی مشترک توسط مأمورین یگان حفاظت اداره کل بوشهر و شهرستان تنگستان برای دستگیری آنان وارد عمل شدند که احدی از آنان به هنگام خروج از منطقه توسط مأمورین دستگیر شد.

وی افزود: طبق هماهنگی به عمل آمده با مقامات قضائی شهرستان و بازبینی گوشی تلفن همراه و وجود برخی تخلفات توسط متهم، طبق دستور فرد متخلف همراه با سایر مدارک برای بررسی بیشتر تحویل پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: همچنین پیرو تعامل و همکاری مستمر با پلیس فرودگاه بین المللی بوشهر و تماس مأمورین فرودگاه بوشهر مبنی بر وجود مقادیری گوشت مشکوک و مواد غذایی که در داخل دو عدد یونولیت مأمورین اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به محل مراجعه و به بررسی موضوع پرداختند.

وی گفت: با بررسی‌های بعمل آمده از گوشت‌های مکشوفه و جمع آوری مستندات مشخص شد گوشت‌ها متعلق به دو رأس حیوان وحشی بوده که به صورت غیرمجاز شکار و توسط متهم حمل شده است که متهم همراه با سایر مدارک به مراجع قضائی معرفی شد.