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۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۴

در منطقه شکارممنوع شاهزاده ابراهیم؛

اعضای گروه شکارچیان متخلف در تنگستان دستگیر شدند

اعضای گروه شکارچیان متخلف در تنگستان دستگیر شدند

بوشهر - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از دستگیری یک گروه از شکارچیان در منطقه شکارممنوع شاهزاده ابراهیم تنگ باهوش حوزه شهرستان تنگستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلی‌نژاد اظهار داشت: به دنبال پایش منطقه شکارممنوع شاهزاده ابراهیم تنگ باهوش و اطلاع رسانی همیاران محیط زیست مبنی بر حضور سه نفر متخلف شکار غیرمجاز پستانداران در محدوده ارتفاعات روستای سمل و آباد، ضمن هماهنگی با مقامات قضائی شهرستان در اقدامی مشترک توسط مأمورین یگان حفاظت اداره کل بوشهر و شهرستان تنگستان برای دستگیری آنان وارد عمل شدند که احدی از آنان به هنگام خروج از منطقه توسط مأمورین دستگیر شد.

وی افزود: طبق هماهنگی به عمل آمده با مقامات قضائی شهرستان و بازبینی گوشی تلفن همراه و وجود برخی تخلفات توسط متهم، طبق دستور فرد متخلف همراه با سایر مدارک برای بررسی بیشتر تحویل پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: همچنین پیرو تعامل و همکاری مستمر با پلیس فرودگاه بین المللی بوشهر و تماس مأمورین فرودگاه بوشهر مبنی بر وجود مقادیری گوشت مشکوک و مواد غذایی که در داخل دو عدد یونولیت مأمورین اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به محل مراجعه و به بررسی موضوع پرداختند.

وی گفت: با بررسی‌های بعمل آمده از گوشت‌های مکشوفه و جمع آوری مستندات مشخص شد گوشت‌ها متعلق به دو رأس حیوان وحشی بوده که به صورت غیرمجاز شکار و توسط متهم حمل شده است که متهم همراه با سایر مدارک به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5100107

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