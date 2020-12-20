۴۱ هزار نفر در پذیرش بدون کنکور ارشد ۹۹ ثبت نام کردند

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت‌نام پذیرش بدون کنکور ارشد ۹۹ از روز سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹ و به صورت متمرکز و توسط سازمان سنجش آغاز شده است و داوطلبان تا روز یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹ می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند.

وی افزود: پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس مصوبات جلسه پانزدهم و جلسه ۱۶ شورای سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی (۴ مرداد و ۱۰ آبان سال ۱۳۹۹) و اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفته است.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: این پذیرش در رشته‌محل‌هایی که ظرفیت آنها در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی تکمیل نشده و فاقد انتخاب رشته کننده مردود هستند و بر اساس سوابق تحصیلی (معدل تراز شده کارشناسی) به صورت متمرکز صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۱ هزار و ۷۹۵ نفر در این دوره ثبت نام کرده اند.

زرین آمیزی یادآور شد: مرحله ثبت نام پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل) کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ (صرفاً در همین سال انجام می‌شود) و شروع به تحصیل این داوطلبان از نیمسال دوم و بهمن ماه خواهد بود.