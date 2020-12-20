«ابراهیم باخدا» جانباز 70 درصد جنگ تحمیلی به خیل شهدا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابراهیم باخدا» جانباز سرافراز ۷۰ درصد و یادگار دوران دفاع مقدس پس از سال‌ها تحمل رنج و جراحات ناشی از جنگ تحمیلی ساعاتی قبل دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.

پیکر پاک این شهید سرافراز در گلزار شهدای امام زاده هادی (ع) ینگه امام به خاک سپرده خواهد شد.

شایان‌ذکر است شهید «ابراهیم باخدا» متولد ۱۳۲۵ در سال ۱۳۶۴ به عنوان بسیجی به منطقه جنگی جهت دفاع از میهن اعزام شد و پس از چند بار اعزام در شهریور ماه ۱۳۶۵ در منطقه شیخ صالح توسط دشمن بعثی بمباران شیمیایی از نوع گاز خردل به درجه جانبازی نائل گشت.