به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: برخی از نمایندگان گفتند که امکان داوطلبی فرماندهان نیروهای مسلح در انتخابات ریاست جمهوری حذف شود چرا که امام(ره) گفتند که نظامیان در امور سیاسی وارد نشوند.

وی بیان کرد: سوال بنده این است که اگر کسی که تا دیروز فرمانده سپاه بوده و دکترا و سابقه کار داشته است اما پس از مدتی استعفا دهد یا دوره ماموریتش به پایان برسد، چرا نباید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند؟ این تبعیض نارواست اگر آنان را منع کنیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خیلی از کشورهایی که دموکراسی و آزادی در آنجا مطرح است و استکبارستیز هستند، روسای جمهورشان سابقه نظامی دارند.

آزادی‌خواه تاکید کرد: ما نباید قرائت خاصی از فرمان امام (ره) را داشته باشیم و بگوییم هیچ عنصر نظامی حق ورود در انتخابات را ندارد. ما نباید بدون جهت عده‌ای را از چنین حقی محروم کنیم.

اداره کردن نیروهای مسلح به اندازه اداره یک کشور گستردگی دارد

در ادامه جلسه، علیرضا رئیسی نیز اظهار داشت: جای تاسف است که نوری قزلجه چنین پیشنهادی داده است که از یک طرف خواهان حذف نظامیان در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری است و از طرف دیگر اعلام می‌کند که ما خواهان ایجاد محدودیت برای ثبت‌نام کنندگان نیستیم.

وی افزود: بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تاکیدات زیادی درباره عدم دخالت نظامیان در امور سیاسی داشته‌اند، اما این موضوع به معنای آن نیست که این افراد درک و تحلیل مسائل سیاسی ندارند. اداره کردن نیروهای مسلح به اندازه اداره یک کشور گستردگی دارد که این عزیزان در حال تلاش برای کشور هستند.

نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محدود کردن و اجازه ندادن به نظامیان برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام آنان نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های ارزنده آنان است.