حقوق پرستاران شاهرودی افزایش یافت/ ۶۰ پرستار در بستر بیماری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن صبح یکشنبه در گفتگو ویدئوکنفرانسی با پرستاران به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار ضمن بیان اینکه پرستاران در شرایط کرونا با حجم سنگین کار و فعالیت مواجه بودند، ابراز داشت: در این حدود یک سال از شیوع این بیماری ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر با علائم کرونا به اورژانس شاهرود مراجعه کردند که رسیدگی به همه این افراد کار را بسیاری نفسگیر میکند.
وی بابیان اینکه از این تعداد مراجعه سه هزار و ۶۰۰ نفر بستری شدند، افزود: باز از این تعداد ۳۰ درصد حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر از خدمات آی سی یو بهرهمند شدند که نشان میدهد در شرایطی که بسیاری از مردم در روزهای تعطیل خانه بودند پرستاران برای بهبود این بیماران همواره تلاش داشتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه اتفاقات بسیار خوبی طی یکی دو سال اخیر برای بهبود وضعیت پرستاران در سطح ملی و شهرستان رخداده است، ابراز داشت: افزایش ۵۰ درصد حقوق پایه در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اعمال شد و از اول دیماه این افزایش فوقالعاده را خواهیم داشت.
چمن بابیان اینکه پیگیر مطالبات کشوری پرستاران ازجمله تعرفه گذاری، افزایش حق مسکن و انتخاب این شغل بهعنوان مشاغل سخت و زیانآور هستیم، تصریح کرد: در شرایط که برخی دانشگاهها برای پرداخت کارانه تا چهار ماه عقب هستند، در پرداخت کارانه خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود کاملاً بهروز و تا آبان ماه پرداختشده و حتی اسفند و فروردین در آن ویژه دیده شد.
وی بابیان اینکه از هر فرصت استفاده شد تا بیمارستانها و مراکز درمان با تأمین نیروی انسانی مواجه نباشند، افزود: ۶۰ پرستار به علت بیماری در مرخصی استعلاجی به سر میبرند که برای جبران آن از دانشجویان سال آخر این رشته استفاده شد تا فشار و سنگینی بار از دوش پرستاران کاسته شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه دستگاه اکسیژن ساز، آزمایشگاه پی. سی. آر و بسیاری ملزومات دیگر در کرونا اضافهشده است، بیان کرد: در شرایطی که حتی ماسک پیدا نمیشد همه تلاشها برای تأمین تجهیزات فردی و بیمارستانی به کار گرفته شد تا با کمبود تخت و ظرفیت مواجه نباشیم که خوشبختانه حتی در اوج پیک با بستری ۳۰۰ نفر امکان پاسخگویی به مردم همواره فراهم بوده است.
در این نشست رئیس سازمان پرستاری شاهرود و جمعی از پرستاران بخشی از مطالبات خود را مطرح کردند و خواستار انتخاب پرستاری بهعنوان شغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد از دولت و مجلس شدند.
