بگومگوهای بی حاصل داخلی انرژی کشور را برای حل مشکلات هدر می دهد

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در کشور برای حل اختلافات و همگرایی در مسیر آرمان‌های انقلاب باید راه گفتگو و تعامل را درپیش گیرند، افزود: تعامل به جای تقابل اصول راهبردی در حل مشکلات کشور و متضمن منافع ملی است.

نماینده مردم بابل با اشاره به تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب برای گفتگو و رفع اختلافات بین گروههای سیاسی و احزاب افزود: راهبرد ترسیمی رهبر فرزانه انقلاب ظرفیت‌های بی بدیلی برای هم افزایی و وحدت رویه سیاسی در کشور ایجاد می‌کند.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تاکید بر ضرورت تلاش برای ارتقای سطح کارآمدی انقلاب خاطرنشان کرد: بگو مگوهای بی حاصل داخلی بین جریانات سیاسی، انرژی کشور را برای حل مشکلات هدر می‌دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت نقش آفرینی مجلس در رفع مشکلات کشور گفت: مجلس انقلابی در چارچوب وظایف کلیدی در صدد کاهش مشکلات اساسی با تعامل قانونمند با دیگر قوای کشور است.

کریمی فیروزجایی با انتقاد از برخی تندروی‌ها در مسیر رفع تنش‌ها و اختلافات گروه‌های قانونی و شناسنامه دار یادآور شد: وحدت در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب به معنای عدول از سلایق سیاسی نیست.

دبیر هیئت رئیسه مجلس یازدهم اتخاذ رویکرد حل المسایلی در روند مشکلات را ضروری دانست وافزود: اجرای اصول مترقی قانون اساسی در کشور بهترین راهبرد در فرآیند توسعه همه جانبه است.

کریمی فیروزجایی تصریح کرد: نباید ظرفیت‌های هم افزای داخلی به جای تعامل با یکدیگر صرف تمنای یاری جستن از دشمنان تابلودار انقلاب برای حل مشکلات شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه ۴۱ ساله انقلاب نشان داد تنها راه پیشرفت و بالندگی کشور تکیه بر توانمندیهای منحصر به فرد بومی و بکارگیری اراده‌های ایمانی جوانان غیرتمند ایران اسلامی است.

کریمی فیروزجایی یادآورشد: حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و تنگناهای ناشی از آن در گرو عزم قاطع و انقلابی مدیران در همه سطوح کشور است.