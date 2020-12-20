اطلاعیه شماره یک وزارت رفاه درخصوص حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ بنا به مصوبه ستاد ملی کرونا، تفاهم صورت گرفته بین مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و فاقد درآمد ثابت؛ سازمان برنامه و بودجه مصوبه مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و شناسایی مشمولان به شرح زیر در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت:

حمایت معیشتی ۱۲۰ هزار تومانی ماهیانه به ازای هر نفر

به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، هر نفر ماهیانه ١٢٠ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

حمایت معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر

افرادی که مشخصات زیر را به صورت همزمان داشته باشند، مشمول حمایت معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر خواهند شد:

۱) خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آن‌ها حقوق ماهانه دریافت نمی‌کنند.

کارکنان بخش دولتی، نیمه‌دولتی، عمومی، بخش خصوصی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی که دریافتی ماهیانه دارند و به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب می‌شوند، در زمره این گروه نیستند.

۲) خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آنها بیمه‌پرداز نباشند.

۳) بر اساس بررسی شاخص‌های بانکی اعضای خانوار توسط بانک مرکزی، در زمره دهک‌های پایین هستند.

۴) خانوارهایی که در گروه مشمولان طرح حمایت معیشتی باشند.

مراحل پرداخت

از آذر ماه به مدت ۴ ماه پرداخت خواهد شد.

اولین مرحله واریزی

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، اولین مرحله این حمایت معیشتی ساعت ٢۴ روز ۱۳۹۹/۹/۲۷ به حساب افراد مشمول واریز شد.

نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً مسئولیت شناسایی مشمولان بر اساس اطلاعات ثبتی که از سایر دستگاه‌ها دریافت شده است را بر عهده دارد و تعیین تعداد مشمولان و مدیریت فرایند پرداخت مبالغ این طرح حمایتی، بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

عدم مراجعه حضوری در ارتباط با این طرح

از هموطنان درخواست می‌شود با توجه به شرایط خاص حاصل از شیوع کرونا از مراجعه حضوری به این وزارتخانه، ادارات کل استانی و سایر نهادها برای پیگیری حمایت معیشتی کرونا خودداری فرمائید.