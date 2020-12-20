  1. جامعه
بنابر مصوبات اخیر صادر شد؛

اطلاعیه شماره یک وزارت رفاه درخصوص حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد

اطلاعیه شماره یک وزارت رفاه درخصوص حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد و فاقد درآمد ثابت اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ بنا به مصوبه ستاد ملی کرونا، تفاهم صورت گرفته بین مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و فاقد درآمد ثابت؛ سازمان برنامه و بودجه مصوبه مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و شناسایی مشمولان به شرح زیر در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت:

حمایت معیشتی ۱۲۰ هزار تومانی ماهیانه به ازای هر نفر

به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، هر نفر ماهیانه ١٢٠ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

حمایت معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر

افرادی که مشخصات زیر را به صورت همزمان داشته باشند، مشمول حمایت معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر خواهند شد:

۱) خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آن‌ها حقوق ماهانه دریافت نمی‌کنند.

کارکنان بخش دولتی، نیمه‌دولتی، عمومی، بخش خصوصی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی که دریافتی ماهیانه دارند و به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب می‌شوند، در زمره این گروه نیستند.

۲) خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آنها بیمه‌پرداز نباشند.

۳) بر اساس بررسی شاخص‌های بانکی اعضای خانوار توسط بانک مرکزی، در زمره دهک‌های پایین هستند.

۴) خانوارهایی که در گروه مشمولان طرح حمایت معیشتی باشند.

مراحل پرداخت

از آذر ماه به مدت ۴ ماه پرداخت خواهد شد.

اولین مرحله واریزی

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، اولین مرحله این حمایت معیشتی ساعت ٢۴ روز ۱۳۹۹/۹/۲۷ به حساب افراد مشمول واریز شد.

نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً مسئولیت شناسایی مشمولان بر اساس اطلاعات ثبتی که از سایر دستگاه‌ها دریافت شده است را بر عهده دارد و تعیین تعداد مشمولان و مدیریت فرایند پرداخت مبالغ این طرح حمایتی، بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

عدم مراجعه حضوری در ارتباط با این طرح

از هموطنان درخواست می‌شود با توجه به شرایط خاص حاصل از شیوع کرونا از مراجعه حضوری به این وزارتخانه، ادارات کل استانی و سایر نهادها برای پیگیری حمایت معیشتی کرونا خودداری فرمائید.

    • سیدمحمد IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      3 2
      پاسخ
      سلام خدای من که هیچ یک ازاینها نیستم جزیه خانه ۸۰ متری بنیادمسکنی و یه بچه بیمارخاص چرا منو کمک معیشتی ۱۰۰هزارتومانی ندادن خدای این چه آماری وعدالتی هست ...خدابزرگه
    • ناشناس IR ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      5 3
      پاسخ
      زحمت کشیدید بدا دمردم رسیدید
    • احمد نقوی IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      6 1
      پاسخ
      پس تکلیف ما بدبخت بیچاره چیه
      • سمکو شریفی نیا DE ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
        0 0
        سلام . ببخشید من همه ی شرایطی که قرار بود شامل باشم همه ی شرایط را دارم . نه خانه دارم نه شغل دارم نه درآمد ثابتی دارم کارگر ساده هستم نمیدونم چرا شامل نشدم
    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      شما که به هرکی دلتون بخواد پرداخت میکنید ماکه مستاجریم حقوقم کمتراز۲تومن کارگرم نزدیدولی براکسای که هم خونه دارن هم حقوقشون خوبه واریزکردید این چه عدالتیه که پیش گرفتید خداوکیلی یکی ازشما مسولا بیاید۱ماه با حقوق من زندگیتونواداره کنید ببینیدواقعا میشه میتونید چرا ن وام ن صدتومن به من تعلق نگرفته
    • IR ۱۹:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      2 1
      پاسخ
      خداوکیلی برایبارم که شده خدارو درنظربگیرید حداقل روحرف خودتون باشید چرا به من مستاجر ن وام ن صدتومن پرداخت نکردید چرا انقدبی عدالتی تواین مملکت
    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      0 5
      پاسخ
      نمیدونم چرا تا دولت پولی سبد کالایی چیزی میده همه تو سایتهای خبری مینویسن بدبختن و بیچاره و یارانه نگرفتن اخه اینجا بنویسید گرفتید یا نگرفتید مگه تاثیری داره! متاسفانه همین ادمها تو زندگی معمولی کلی خرج مزخرف دارن اما برای هر پول رایگانی خود را مستحق میدونن یا فقیر ندیدن یا...
      • ع AE ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
        0 0
        دولت از جیب باباش مگه میخواد بده حق همین مردم .کسی هم گدا نیست اگه کسی داره از حقش دفاع میکنه چون خودش و مستحق حقش میدونه همین ..
    • علی IR ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      1 2
      پاسخ
      تا اونجا که بنده از اطرافیان اطلاع گرفتم به همه ی کسانی که بیمه پرداخت نمیکنن وکار ثابت ندارن ۱۰۰تومن ووام پرداخت شده،خدا کنه کسی جا نمونده باشه !!
    • حاكم دربوزی IR ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      1 1
      پاسخ
      بنده مستاجرم وسری قبل وام یک میلیونی گرفتم .ولی این سری هیچیم عوض نشده هیچ .خیلی از چیزها هم گرون شده نه وام یک میلیونی به من دادن ..ونه کمک معیشتی که به هر نفر از خانوار صدتومان میدن .حالا از دوستان گرامی راهنمایی میخوام که بکجا مراجعه کنم
    • مرتضی امیری AE ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      خدایا موندم جواب این س بچه را چه بدم گناهشون چیه ...امشب یلدای برا دلخوشی یک غذای درستی جلوشون بگذارم ندارم بخدا ندارم مستاجر باحقوقی ک من میگیرم فقط فقط کرایه خونه اب برق ....شامل من وامسال من نمیشه....اما میشناسم از نزدیکانم شرایط اقتصادی خوب و..همه کمکهای دولت شاملشون شد خدایا انصافتا شکر
    • بهزاد AE ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      0 2
      پاسخ
      سلام بیمه ندارم یارانه معیشتی قبلی با وام بک میلیونی گرفتم اما بسته صد هزار واریز نکردن تکلیف چ
    • حبیب مرادیان IR ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      0 2
      پاسخ
      ایاسزاواراست که من راننده تاکسی که به سختی پول بیمه رادراین ایام کرونایی جورمی کنم که حتی بیمه بیکاری هم به ماتعلق نمی گیرد معیشتی صدهزارتومانی ووام یک میلیون تومانی ندهند؟
    • علی IR ۰۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام وخسته نباشید.من هیچکدوم ازاین شرایط وندارم اما بهم ندادن پول.نه بیمه دارم نه حقوق ونه...
    • هایده IR ۰۵:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم برای این دولت اخه ما ک پدر شوهرم بیممون کرده چطور مشمول این یارانه نمیشیم ن حقوق ثابتی داریم ن خونه ای
    • رضا IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      آره اصلأ معلوم نیست به کیا دادن من هیچ کدوم ندارم ندادن کدوم کمک الکی بود همش
    • سیده مرجان IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      مگه کارمند دولت چقدر درامد داره مگه وام نداره اجاره نداره خورد وخوراک نداره پس الان بنگاه دارا اونایی که حقوق ثابت ندارن شامل میشه ولی حقوق بگیرا برن بمیرن چون حقوق دارن با ماهی ۲ یا ۳ م با این جنسای گرون با این خرجا چی میگین فاتحه ملت خونده شده
    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      منم نه شغل و درآمد و بیمه هیچی ندارم پس چرا شامل من نشده
    • IR ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      این همه میگین چرا یکی جوابمون و نمیده
    • IR ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      پرداخت بیمه که دلیل نمیشه مجبوریم بیمه پرداخت کنیم که اونم خودمون اختیاری به زور پرداختش میکنم برای اینکه تو این مملکت فردا روزی سرپرست افتاد مرد حداقل زن و بچه یه حقوقی از بیمه بگیرن
    • ف ،د RO ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام ،ما یک خانواده سه نفره هستیم ،هیچگونه حقوق یا بیمه ای نداریم ،مستاجر هم هستم ،چند ماهی هم هست کامل بیکار شدم کارم ازاده ،مرحله قبل یک میلیونی برام واریز شد،ولی تو این مرحله نه یک میلیونی نه صدهزارتومانی برام واریز شد ،شرایط کامل رو دارم ولی متاسفانه نمیدونم چطوری شناسای کردن جای برای پیگیری هم
    • فقرا IR ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مسخره اس
    • جواد IR ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      برای ما که درآمدثابتی ونه بیمه داریم واریزنشدکجا مراجعه کنیم لطفا پیگیری کنید
    • محمد IR ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      یکی نیست به این وزارت خونه بفهمونه قرار بود به 40میلیون نفر بدید وشما خودتون میگید به 20 میلیون نفر اشتباه پرداخت کردید تکلیف یکی مثل من ییا ما چی که به ما ندادید قرار بود اعلام کنید اعتراض کنیمچی شد همه اینا کشک
    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام ماشرایطی و که گفتن رو داریم پس چرای یارانه و واریز نمیکنید؟
    • رجبی IR ۲۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اگه کسی اعتراض داره. بای د کجا مراجعه کنه
    • GB ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      3821332212این کدملی منه برسی کنید اگرشرایطشونداشتم یارانه موهم قطع کنید
    • محسن IR ۰۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      من همه شرایط رو داشتم چرا پرداخت نشده مگه میشه اخه الان ما باید چکار کنیم به کجا شکایت کنیم
    • مصطفی IR ۰۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدا براشون نسازه من نه بیمه نه کار ومستا جرم هستم بهم تعلق نگرفت
    • سمیه ثقفی IR ۰۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام مسولین محترم، من مرحله اول وام کرونارو رو نگرفتم دومین مرحله هم نگرفتم، من یه زن سرپرست خانوارم با کار تو خونه اینو اون با ۳۵سال سن از شکمم میزنم بیمه خانداری میریزم این عدالته بارها پیامک دادم چکار کنم برم بمیرم ، لطفاً بگید کجا پیگیر بشم واسه این وام یه تومانی از شما بگیرم بدم بیمه تامین
    • علی AE ۰۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام منم نه بیمه دارم ونه حقوق ثابت نه وام گرفتم نه کمک معیشتی
    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      والا منم شرایط گرفتن این یارانه دروغیو داشتن به من ندادن فقط دروغ
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام جالبه به کسانی که چندساله در خارج از کشورهستن و مهاجرت کردن و اونجا با دلارو پوند حقوق می گیرن یارانه میدن فقط به خاطر اینکه آمار درست ندارند و در قبل به دروغ همه چیز رو اعلام کردن و شغل آزاد داشتن و حقوق دولتی نداشته اند اینجا هم خانه دارند و دارایی مالی و هم یارانه میگیرند معیشت و غیره
    • IR ۲۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      هیچ گونه درامدی ندارم وحقوق بگیر هم نیستم بیمه هم ندارم معیشتی و وام یک ملیونی گر فته ام ولی این یارانه صد تومانی بهم ندادن
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام این هم کد ملی من است ۵۸۱۹۸۰۶۲۳۹ تو را خدا کمکم کنید نیاز شدید به این یارانه معیشتی صد تومانی دارم وخانواده چهار نفره هم هستیم واز هیچ جای حقوق هم نمیگیرم بیکارم شغلی ندارم تو یک روستای صفر مرزی زندگی میکنیم
    • hosseynb IR ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام مددجوبهزیستی معلولیت شدیدازسال 93یارانه قطع وهیدوم ازیارانه هارونگرفتم پانصدبیست مستمری سرپرست خانواربرای چهارنفرکه پنجروزجواب میده وبقیه ماه انتظار هنوزهمین 120 تومن روهم ندادن
    • دنیا IR ۰۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      رفاه میخوام ناشنواهستم
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من بیمه دارم اختیاری ولی حقوق ثابت ندارم یارانه هم میگیرم ولی کمک معیشتی مشمول ما نشده چرا مگه داماد روحانی درامدش کمتر ازمنه که اون میگیره ما نه
    • عبدانبی ماذونی IR ۰۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      نضر من در خوصوص تسهیلات به گفته مسولان مشمولان بنده با اینکه هیچ درامدی وحقوقی ندارم بعلاوه مدارکه پزشکی به دلیله بیماری سیاه تیک وزمین گیر شدن از ناحیه دوتا پاهایم تا کنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکردم میخاهم بدانم چگونه این تسهیلات وکی به دستمان میرسد شاید این جمعه برسد
    • محمدر ضاغلامی صالح IR ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      نظر من نظر نمیتونم بدم چومکه واضح متوجه حرفاتون رو نمیدونم

