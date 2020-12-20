محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازرسان این سازمان در کنار همکاری با ماموران ناظر بر اجرای محدودیت‌های کرونایی، نظارت بر بازار شب یلدا را برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان آغاز کرده‌اند.

وی گفت: با وجود شکنندگی وضعیت استان از نظر شیوع ویروس کرونا و لزوم پیشگیری از اجتماعات مردمی، بازار در روزهای منتهی به آخر پاییز و شب یلدا با افزایش میزان خرید و تقاضای کالاهای مصرفی مواجه شده و طرح تشدید نظارت ویژه بر بازار یلدا اجرا می‌شود.

علمدار یزدی ادامه داد: تمام بازرسان این سازمان هر صبح و عصر بر بازار نظارت می کنند و عملکرد اصناف میوه و تره بار و خشکبار به صورت ویژه پایش می شود و در این راستا گشت‌های مشترکی با مشارکت فرمانداری، شبکه های بهداشت و درمان، دامپزشکی و اداره کل تعزیرات حکومتی دایر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد عنوان کرد: شهروندان استان یزد در صورت مواجهه با هرگونه تخلف موارد را به شماره تلفن ۱۲۴ اعلام نمایند.

علمدار یزدی یادآور شد: سامانه ۱۲۴ شبانه روز برای دریافت شکایات، انتقادات، پیشنهادات و نظارت مردمی فعال است و شهروندان می‌توانند هر گونه تخلف اقتصادی در زمینه عدم درج قیمت، صدور فاکتور، تقلب و گران‌فروشی را از این طریق اعلام کنند ضمن اینکه اپلیکیشن آپ نیز برای دریافت گزارش‌های و شکایات مردم در دسترس است.