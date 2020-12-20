۵۷ کیلومتر نیوجرسی در آزادراه زنجان - قزوین نصب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری صبح یکشنبه در جلسه ستاد حمل و نقل جاده ای استان زنجان، با بیان اینکه استان زنجان پنج هزار و ۸۴۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه روستایی و راه اصلی و فرعی دارد، گفت: از این میزان یک هزار و ۶۲۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی، بزرگراه و آزادراه است.

وی اظهار کرد: همچنین چهار هزار و ۲۰۰ کیلومتر هم راه روستایی در استان احداث شده است که وظیفه نگهداری از این سرمایه ملی بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان، گفت: اعتبارات عمرانی و جاری امسال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان ۱۵۲ میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از ۱۰۴ میلیارد تومان وصول شده است.

علی اکبری از نصب نیوجرسی در آزادراه زنجان - قزوین خبرداد و گفت: این پروژه در راستای ارتقای ایمنی مسافران و رانندگان در این مسیر انجام می‌شود که ۱۱۰ کیلومتر قرارداد نصب بلوک‌های مفصلی در این مسیر منعقد شده و از اوایل سال ۹۸ تاکنون ۵۷ کیلومتر از این مسیر تکمیل شده است.

وی تاکید کرد: نصب نیوجرسی در آزاد راه زنجان به قزوین تاکنون بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرار داد نصب نیوجرسی ۴۸۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان، ابراز داشت: اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان به ایمن سازی نقاط حادثه خیز توجه جدی دارد و تا پایان سال این مهم دراستان شدت می‌گیرد.