اسامی ۱۳نمایش راه یافته به بخش خیابانی جشنواره سردار آسمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دومین جشنواره سردار آسمانی، بر اساس نظر هیأت بررسی آثار، ۱۳ اثر نمایشی و یک نمایش مهمان در بخش خیابانی جشنواره سردار آسمانی به اجرا در می‌آید.

۱۳ نمایش راه یافته به بخش خیابانی بدین شرح است:

نمایش «پهلوان اکبر» به کارگردانی مصطفی دهشت از شهر کرمانشاه استان کرمانشاه

نمایش «قاصدک» به کارگردانی مارال ایزدبخش از شهر بوشهر

نمایش «ژنرال» به کارگردانی سعید بادینی از شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان

نمایش «روی قبرم بنویسید سرباز» به کارگردانی میثم رمضانی از شهر قرچک استان تهران

نمایش «عروس جنگ» به کارگردانی مرضیه ذاکری از شهر کرج استان البرز

نمایش «سردار» به کارگردانی امین پورمند از شهر ساری استان مازندران

نمایش «تن‌های تنها» به کارگردانی آدینه رحیم نژاد شهر اصفهان استان اصفهان

نمایش «انگشتری» به کارگردانی نساء سلیمانی از شهر خمینی شهر استان اصفهان

نمایش «ژنرال خورشید» به کارگردانی سعید خیرالهی از شهر دهلران استان ایلام

نمایش «نامه‌ای برای قاسم» به کارگردانی روح الله اریس از شهر کرمان استان کرمان

نمایش «انتخاب» به کارگردانی مهدی ضیائیان پور از شهر تهران استان تهران

نمایش «صراط» به کارگردانی مهدی صالحیار از شهر مرند استان آذربایجان شرقی

نمایش «نشان عقیق» به کارگردانی حمید بقایی جز از شهر خرمشهر استان خوزستان

لازم به ذکر است نمایش «سرباز حاج قاسم» به کارگردانی رضا درویشی از شهر کرمان استان کرمان به عنوان نمایش میهمان این دوره جشنواره سردار آسمانی اجرا خواهد شد.

گفتنی است، دومین جشنواره سردار آسمانی با حمایت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و به دبیری امیرحسین شفیعی در قالب سه بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی، بخش صحنه‌ای و خیابانی از ۱۰ تا ۱۵ دی ماه در کرمان برگزار می‌شود.