امام جمعه قزوین:

حرم طفلان مسلم باید به پایگاه فرهنگی تبدیل شود

قزوین - امام جمعه قزوین گفت: حرم طفلان مسلم باید به پایگاه فرهنگی نوجوانان و جوانان تبدیل شود و نگاه ایمانی به نوجوان را از آنجا به دنیا منتشر کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عبدالکریم عابدینی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه معارفه ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین اظهار کرد: جهادگران ستاد عتبات تجلی گاه قدرت خداوند در حمایت از مستضعفین هستند.

وی افزود: هر جا که نشان اهل بیت است باید به پایگاه فرهنگی اهل بیت تبدیل شود و امروز ستاد بازسازی با تمام توان در حال انجام آن است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: باید تلاش شود تا تناسب فیزیکی و معنوی لازم بین حرم طفلان و دیگر ائمه نیز مشاهده شود..

وی ادامه داد: حرم طفلان مسلم باید به پایگاه فرهنگی نوجوانی و جوانی برای اهل عالم تبدیل شود و نگاه ایمانی به نوجوان را از آنجا به دنیا منتشر کنیم.

آیت‌الله عابدینی ادامه داد: تکثیر مواکب و تعمیق برنامه‌های فرهنگی و دینی از اقدامات ارزشمند ستاد در سالهای اخیر بود و باید بپذیریم عتبات یک قطعه از یک پازل است که باید در ارتباط با دستگاه‌های دیگر پیش برود و این کار توسط ستاد قزوین به خوبی انجام شد.

گفتنی است در این جلسه از زحمات حامد کبودوند تقدیر و مهدی طاهرخانی به عنوان رئیس جدید ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین معرفی شد.

