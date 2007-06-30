نتیجه آزمایش دوپینگ فوتبالیست ها دوشنبه اعلام می شود

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بی اطلاعی ازماجرای دوپینگ چند کشتی گیر کشورمان که طی روزهای گذشته از سوی برخی رسانه ها منتشر شده تصریح کرد: اولین کسی که از نتایج آزمایشات ورزشکاران ایرانی باید مطلع شود من هستم که باید اعلام کنم تا این لحظه مدرک و سندی مبنی بر دوپینگی بودن کشتی گیری به دست من نرسیده است.

علیمرادی ادامه داد: من نیز از طریق جراید از این موضوع مطلع شدم و فکر می کنم اخباری که منتشر شده مربوط به رقابتهای قهرمانی کشوربابل باشد که هنوزنتایج آن به دستمان نرسیده است.

وی افزود: ممطئنا به محض دریافت نتایج آزمایشات ابتدا به فدراسیون کشتی و سپس رسانه ها اعلام خواهیم کرد. درخواست من این است که جامعه خبری اخبار دوپینگ را فقط و فقط از ستاد پیگیری کنند و به اخباری که غیر از این منبع منتشر می گردد بها ندهند.

علیمرادی درپایان گفت: امروز و فردا آزمایشگاه های خارج از کشور تعطیل هستند اما صبح روز دوشنبه تمام سعی خودمان را خواهیم کرد تا نتایج تست فوتبالیستها را دریافت و به فدراسیون مربوطه تحویل دهیم تا تکلیف تیم اعزامی به جام ملتهای آسیا مشخص شود.