کمترین فاصله مشتری و زحل طی۸۰۰ سال اخیر امشب رخ می دهد

احسان مهرجو کارشناس نجوم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص یک رویداد نجومی به خبرنگار مهر گفت: دوشنبه یکم دیماه دو سیاره مشتری و زحل به کمترین فاصله خود طی هشتصد سال اخیر می رسند.
کارشناس نجوم با بیان اینکه مقارنه زحل و مشتری، هر ۲٠ سال رخ میدهد اما فاصله آنها از هم در مقارنه های ۲۰ ساله لزوما به یک اندازه نیست، گفت: این فاصله و میزان نزدیک شدن زحل و مشتری به هم در دوشنبه اول دیماه به ۶ دقیقه قوسی از هم می رسند.
وی گفت: یعنی در این زمان فاصله مشتری و زحل به یک دهم یک درجه می رسد.
به گفته کارشناس نجوم، پیش بینی می شود ۶۰سال آینده مشتری و زحل مجدد به این فاصله از هم برسند.
مهرجو با بیان اینکه کافی است بعد از غروب خورشید سمت جنوب غرب بالاتر از افق به آسمان بنگریم و دوجسم پرنور (مشتری و زحل) را ببینیم، گفت: به قدری این فاصله نزدیک است که قمرهای سیاره مشتری هم قابل رویت هستند؛ بعد از یکم دی ماه فاصله این دو سیاره بیشتر می شود ولی قابل رویت هستند.
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