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۱ دی ۱۳۹۹، ۹:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کمترین فاصله مشتری و زحل طی۸۰۰ سال اخیر امشب رخ می دهد

کمترین فاصله مشتری و زحل طی۸۰۰ سال اخیر امشب رخ می دهد

کارشناس نجوم با بیان اینکه امشب دو سیاره مشتری و زحل به کمترین فاصله خود طی ۸۰۰سال اخیر می رسند، گفت: پیش بینی می شود ۶۰سال آینده مشتری و زحل مجدد به این فاصله از هم برسند.

احسان مهرجو کارشناس نجوم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص یک رویداد نجومی به خبرنگار مهر گفت: دوشنبه یکم دیماه دو سیاره مشتری و زحل به کمترین فاصله خود طی هشتصد سال اخیر می رسند.

کارشناس نجوم  با بیان اینکه مقارنه زحل و مشتری، هر ۲٠ سال رخ می‌دهد اما فاصله آنها از هم در مقارنه های ۲۰ ساله لزوما به یک اندازه نیست، گفت: این فاصله و میزان نزدیک شدن زحل و مشتری به هم در دوشنبه اول دیماه به ۶ دقیقه قوسی از هم می رسند.

وی گفت: یعنی در این زمان فاصله مشتری و زحل به یک دهم یک درجه می رسد.

به گفته کارشناس نجوم، پیش بینی می شود ۶۰سال آینده مشتری و زحل مجدد به این فاصله از هم برسند.

مهرجو با بیان اینکه کافی است بعد از غروب خورشید سمت جنوب غرب بالاتر از افق به آسمان بنگریم و دوجسم پرنور (مشتری و زحل) را ببینیم، گفت: به قدری این فاصله نزدیک است که قمرهای سیاره مشتری هم قابل رویت هستند؛ بعد از یکم دی ماه فاصله این دو سیاره بیشتر می شود ولی قابل رویت هستند.

کد مطلب 5100482

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