به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسکراوی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دی‌ماه سال ۵۸، پیام مهمی توسط امام راحل صادر شد و سوادآموزی را از مسکن و بهداشت مهم‌تر دانستند.

وی افزود: دو هزار و ۴۲۰ سوادآموز در نهضت سوادآموزی این شهر در سال گذشته از تیرماه تا دی‌ماه سال گذشته و از اول تا پایان دی‌ماه سال ۹۹، جذب شده‌اند؛ همچنین تا پایان بهمن‌ماه سال جاری یک هزار و ۷۰۰ نفر دیگر جذب کلاس‌های سواد آموزی این شهر خواهند شد.

رئیس اداره نهضت سواد آموزی شادگان تصریح کرد: این تعداد سواد آموز زیر نظر ۴۵۰ آموزش‌دهنده عهده‌دار فعالیت‌های نهضت سوادآموزی در شادگان هستند.

وی ادامه داد: طبق آخرین سرشماری سال ۹۵، حدود ۸۰ درصد از جمعیت این شهر باسواد هستند که در حال حاضر تنها فقط هشت هزار بی‌سواد در سطح شهر شادگان وجود دارد.

عسکراوی عنوان کرد: در همین زمینه برنامه‌هایی را نیز در دست اجرا داریم که بتوانیم همه این افراد را تحت پوشش قرار دهیم.

وی در پایان گفت: نهضت نمی‌تواند به تنهایی در این امر موفق شود و از سایر دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی درخواست می‌شود که در این راستا حداکثر تلاش خود را به کار ببندند و از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند تا بی‌سواد نداشته باشیم.