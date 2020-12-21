کتاب یادنامه علمی علامه طباطبایی (دفتر پنجم) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علامه سیدمحمد حسین طباطبایی (ره) در طول عمر با برکت خود، با گفت‌وگوهای علمی، تدریس، تألیف و پرورش شاگردان فرهیخته و اندیشمند، نقشی کم‌نظیر و ستودنی در احیا و گسترش حکمت اسلامی در دوران معاصر داشتند.

تبیین شخصیت علمی و اخلاقی این حکیم متأله و بازخوانی آرا، آثار و اندیشه‌های ماندگار این عالم عامل، تأثیر به‌سزایی در ترویج و توسعه گفتمان حکمت اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی دارد.

دفتر پنجم یادنامه علمی علامه طباطبایی (ره) حاوی مجموعه مباحث و مطالب پنجمین ویژه برنامه‌های بزرگداشت علامه طباطبایی می‌باشد که در سال ۱۳۹۸ از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی برنامه‌ریزی و اجرا شد.