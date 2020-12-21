  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱ دی ۱۳۹۹، ۹:۲۴

کتاب یادنامه علمی علامه طباطبایی (دفتر پنجم) منتشر شد

کتاب یادنامه علمی علامه طباطبایی (دفتر پنجم) منتشر شد

کتاب یادنامه علمی علامه طباطبایی (دفتر پنجم) توسط مجمع عالی حکمت اسلامی تهیه و تنظیم و به همت انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علامه سیدمحمد حسین طباطبایی (ره) در طول عمر با برکت خود، با گفت‌وگوهای علمی، تدریس، تألیف و پرورش شاگردان فرهیخته و اندیشمند، نقشی کم‌نظیر و ستودنی در احیا و گسترش حکمت اسلامی در دوران معاصر داشتند.

تبیین شخصیت علمی و اخلاقی این حکیم متأله و بازخوانی آرا، آثار و اندیشه‌های ماندگار این عالم عامل، تأثیر به‌سزایی در ترویج و توسعه گفتمان حکمت اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی دارد.

دفتر پنجم یادنامه علمی علامه طباطبایی (ره) حاوی مجموعه مباحث و مطالب پنجمین ویژه برنامه‌های بزرگداشت علامه طباطبایی می‌باشد که در سال ۱۳۹۸ از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی برنامه‌ریزی و اجرا شد.

کد مطلب 5100635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها