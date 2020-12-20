شب گذشته ۸۰۰ خودرو در ملارد به دلیل نقض تردد ساعت ۲۰ جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی عصر یکشنبه در جلسه مبارزه با کرونا: ی شهرستان ملارد اظهار داشت: با توجه به اعمال دوره جدید محدودیت‌های کرونایی از ابتدای آذر ماه تعداد متوفیان کرونا در شهرستان ۵۰ درصد کاهش داشته است.

برنجی افزود: آمار فوتی‌های کرونا در هفته آخر آذر ماه نسبت به هفته اول این ماه به یک سوم رسیده است و طبق اعلام وزارت بهداشت دور همی های خانوادگی عامل اصلی شیوع این بیماری است.

فرماندار ملارد در خصوص برگزاری دورهمی های شب یلدا گفت: اگر امشب که شب یلدا است مردم رعایت ننمایند مجدداً آمار مبتلایان و فوتی‌ها صعودی می‌شود لذااز همه مردم و همشهریان عزیز ملاردی می‌خواهیم در این خصوص توجه ویژه را داشته و از برگزاری دورهمی خودداری کنند.

وی افزود: با اصنافی که بعد از ساعت ۱۸ فعال باشند برخورد می‌شود و همچنین خودروهای که بعد از ساعت ۲۰ در سطح شهر تردد نمایند جریمه می‌شوند و شب گذشته بالغ بر ۸۰۰ خودرو به دلیل نقض تردد ساعت ۲۰ جریمه شدند.

برنجی بیان داشت: اکیپ‌های بازرسی اداره صمت و اتاق اصناف از امروز عصر باید در سطح شهر فعال شوند و از صاحبان اصناف خواهان همکاری و تعامل را داریم و از همه شهروندان و روستاییان عزیز خواهش داریم جهت همراهی با کادر درمان از دورهمی اجتناب نمایند.