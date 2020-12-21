اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک، روزهای دوم تا ۱۲ دی ماه در «خانه کشتی شهید ابراهیم هادی» برگزار می‌شود.

بر این اساس علیرضا نجاتی در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۲ کیلوگرم، هادی علیزاده پورنیا در وزن ۷۷ کیلوگرم، مهدی ابراهیمی در وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی گیران دعوت شده از سوی محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به این اردو هستند و این ورزشکاران برای انجام تست کرونا باید ظهر دوشنبه اول دی ماه در محل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی حاضر شوند. روح الله میکائیلی، سرمربی قمی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان نیز از مربیان این اردو خواهد بود.