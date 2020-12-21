بودجه ۱۴۰۰ قابل دفاع نیست/ بخش فرهنگ باز هم مظلوم واقع شده است

احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: کلیات این لایحه قابل دفاع نیست و باید اصلاحات جدی در آن انجام شود.

وی با بیان اینکه منابع و مصارف دولت در این لایحه به صورت روشن مشخص نشده است، اظهار داشت: منابع و مصارف در لایحه بودجه واقع بینانه دیده نشده است و به منابعی پرداخته شده که تحقق آن امکان پذیر نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود از بودجه بخش فرهنگ در لایحه بودجه سال آینده، بیان کرد: متاسفانه آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در قالب اعتبارات فرهنگی پیش بینی شده، پاسخگوی نیاز فرهنگی کشور نیست.

وی گفت: مانند سال‌های گذشته، بخش فرهنگ در لایحه بودجه مورد غفلت واقع شده و مظلومیت حوزه فرهنگ در بودجه سال ۱۴۰۰ هم تداوم دارد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بحث مبسوطی در حوزه حمایت از شاخص‌های توسعه فرهنگی کشور مطرح است که همه این موارد نیازمند بودجه است.

راستینه افزود: حمایت از ورزش و ورزشکاران، نهاد کتابخانه‌های عمومی، آثار فاخر هنری و ادبی و تولید سریال‌ها و فیلم‌های مورد نیاز برای ارتقای فرهنگ کشور نیازمند بودجه است.

وی گفت: متاسفانه با این اعتباراتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حوزه فرهنگی پیش‌بینی شده است، مانند سال‌های گذشته اتفاق خاصی در حوزه فرهنگی ما نخواهد افتاد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های خود را انجام می‌دهد تا اصلاحات جدی در حوزه اعتبارات فرهنگی انجام شود و امیدواریم که تلاش‌های مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد و تاثیر خود را در بودجه سال آینده بگذارد.