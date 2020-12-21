هیچ شیوه آموزشی نمی تواند جایگزین آموزش حضوری شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش مودت شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از فرهنگیان، مدیران و دانش آموزان و نخبگان قرآنی آبادان، ضمن تبریک زادروز حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار کرد: بیش از ۶ هزار مدرسه در سطح استان خوزستان به وب دسترسی ندارند.

وی با بیان اینکه پنج هزار و ۵۰۰ آموزشگاه خوزستان به وب متصل شده‌اند، افزود: ۱۵ درصد از آموزشگاه‌های استان به خاطر قرار گرفتن آنها در مناطق حاشیه، روستایی و عشایری از دسترسی به وب محروم بوده‌اند که با همت دستگاه‌های دولتی و خیران این امکانات تأمین شده است.

مودت با اشاره به اینکه آموزش و پرورش خوزستان در تأمین تبلت مورد نیاز دانش آموزان در سطح کشور مقام اول را کسب کرد، یادآور شد: نهاد ریاست جمهوری متعهد شده تا تبلت‌های مورد نیاز شهرهای آبادان و خرمشهر را تأمین کند که با همکاری منطقه آزاد و شرکت پالایش و نفت آبادان، حدود دو هزار و ۵۰۰ عدد تبلت مورد نیاز دانش آموزان تهیه شده است.

وی با تأکید بر اینکه آموزش حضوری اصلی‌ترین نوع آموزش به شمار می‌رود و هیچ آموزش دیگری جایگزین آن نمی‌شود، بیان کرد: در حال حاضر آموزش معلمان استان خوزستان در بخش روستایی و عشایری و همچنین در برخی از شهرهای کوچک و با شرایط زرد کرونایی، به صورت حضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: در این راستا خانواده‌های دانش آموزان بر آموزش حضوری فرزندان خود تأکید می‌کنند و بر این باور هستند که در آموزش حضوری یک ارتباط علمی، عاطفی و احساسی بین دانش آموز و معلم اتفاق می‌افتد.

مودت اظهار کرد: با توجه به آمار سال گذشته که کرونا نبود اما امسال به رغم وجود این ویروس شاهد افزایش ۳۶ و نیم درصد دانش آموزان در کسب رتبه‌های خوب در کنکور سراسری هستیم به گونه‌ای که رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ در سال گذشته، ۲۱۹ نفر گزارش شده بود اما امسال به ۲۹۳ نفر رسیده است.

مدیر آموزش و پرورش استان در پایان تصریح کرد: همچنین در رشته‌های قرآنی دانش آموزان پسر رتبه اول و دانش آموزان دختر رتبه دوم را در کل کشور کسب کرده‌اند.