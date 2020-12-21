علل بروز آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و تربیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فتح میر محمدی با بیان اینکه سازمان آموزش و پرورش میتوانداز ظرفیت شبکه شاد برای کاهش آسیبهای اجتماعی استفاده کند، افزود: میتوان علاوه بر بحث آموزش، موضوع فرهنگسازی برای کنترل آسیبهای اجتماعی را نیز در این شبکه مطرح کرد.
وی بیان داشت: برخی از دستگاهها در کنترل آسیبهای اجتماعی ضعف عملکردی داشته و گاهی توجهی به عملکرد سیستمی نمیشود.
میرمحمدی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی با عملکرد سیستمی و تعامل دستگاهها قابل کنترل و پیشگیری است، گفت: تمام دستگاهها باید در آسیبشناسی و ایجاد زیرساختهای لازم مشارکت فعال داشته باشند.
وی اظهار داشت: باید از ظرفیت رسانهها و بهویژه نقش محوری صدا و سیما در کنترل آسیبهای اجتماعی استفاده شود.
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