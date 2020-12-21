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۱ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۷

رئیس حوزه علمیه علی ابن موسی الرضا (ع) یاسوج عنوان کرد:

فراخوان مقاله نویسی به مناسبت سالروز شهادت شهیدحاج قاسم سلیمانی

فراخوان مقاله نویسی به مناسبت سالروز شهادت شهیدحاج قاسم سلیمانی

یاسوج- رئیس حوزه علمیه علی ابن موسی الرضا (ع) یاسوج گفت: فراخوان مسابقه مقاله نویسی درحوزه‌های علمیه یاسوج،گچساران ودهدشت به مناسبت نخستین سالروز شهادت سپهبد شهید«حاج قاسم سلیمانی»منتشرشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم بهشت، افزود: این مقالات در موضوعات «بررسی علت محبوبیت سپهبد سلیمانی بین مردم به ویژه جوانان»، «تحلیل تشییع میلیونی شهید سلیمانی از نظر دینی، انسانی و روان شناسی»، «تبیین شاخصه‌های انقلابی گری در کلام و سیره شهید سلیمانی»، «بررسی ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق بین الملل»، «بررسی آثار ترور سردار سلیمانی بر جبهه مقاومت و منطقه خاورمیانه»، «واکاوی علل و زمینه‌های داخلی و خارجی تأثیرگذار بر ترور سردار سلیمانی و بررسی دلایل موفقیت سردار سلیمانی در ایجاد وحدت بین گروه‌های مقاومت و جهادی» است.

وی تصریح کرد: از میان آثار ارائه شده سه مقاله برگزیده و از نویسندگان تجلیل می‌شود.

کد مطلب 5100827

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