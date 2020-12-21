فراخوان مقاله نویسی به مناسبت سالروز شهادت شهیدحاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم بهشت، افزود: این مقالات در موضوعات «بررسی علت محبوبیت سپهبد سلیمانی بین مردم به ویژه جوانان»، «تحلیل تشییع میلیونی شهید سلیمانی از نظر دینی، انسانی و روان شناسی»، «تبیین شاخصه‌های انقلابی گری در کلام و سیره شهید سلیمانی»، «بررسی ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق بین الملل»، «بررسی آثار ترور سردار سلیمانی بر جبهه مقاومت و منطقه خاورمیانه»، «واکاوی علل و زمینه‌های داخلی و خارجی تأثیرگذار بر ترور سردار سلیمانی و بررسی دلایل موفقیت سردار سلیمانی در ایجاد وحدت بین گروه‌های مقاومت و جهادی» است.

وی تصریح کرد: از میان آثار ارائه شده سه مقاله برگزیده و از نویسندگان تجلیل می‌شود.