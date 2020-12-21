۲هزار تبلت با مشارکت خیرین به دانش آموزان نیازمندتحویل داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مظفری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه دو هزار تبلت با مشارکت خیرین به دانش آموزان نیازمند در مناطق شهری و روستایی تحویل داده شده است، گفت: بیشتر تبلتهای توزیع شده در بین دانش اموزان مناطق روستاهایی و مناطق حاشیه نشین شهرهای استان است.
وی افزود: طی جلسهای با واحدهای تولیدی تهیه حدود ۵۰۰ تبلت دیگر به دانش آموزان نیازمند داده شده و با همکاریهای انجام گرفته و پویش حدود دو هزار تبلت با مشارکت خیرین و دانش آموزان نیازمند در مناطق شهری و روستایی تحویل داده شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، با بیان اینکه حمایت استانی موجب تحقق این کار ارزشمند در استان شده است، گفت: طبق برنامه ریزی ها تلاش شده توزیع تبلتها بصورت امانی از سوی مدیران مدارس در اختیار دانش اموزان نیازمند قرار میگیرد.
مظفری تاکید کرد: امتحانات نیمسال اول به دلیل شرایط کرونایی امکان حضوری دانش اموزان فراهم نیست.
وی با بیان اینکه طبق مصوبات ستاد ملی کرونا و وزارت آموزش و پروش ارزشیابی تحصیلی بصورت غیر حضوری انجام میگیرد، افزود: لحاظ کردن همه مولفه ها اعم از شرایط آموزشی، بهداشتی و صیانت از سلامت معلمان و دانش آموزان در فرآیند برگزاری امتحانات بسیار مهم و ضروری است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، ابراز کرد: طبق شیوه نامه ارسالی از سوی وزارت آموزش و پرورش استان امتحانات داخلی و نهایی پایه دوازدهم مدارس بزرگسالان، راه دور، ایثارگران، جاماندگان پایه دوازدهم سال قبل (تجدیدی) و پیش دانشگاهی نظام قدیم بصورت حضوری خواهد بود.
مظفری ابراز داشت: از همه امکانات و ظرفیتها در راستای برگزاری هرچه مطلوبتر و دقیقتر امتحانات بر اساس دستورالعمل ارسالی از سوی وزارتخانه بکارگیری خواهد شد.
وی گفت: طبق همین شیوه نامه دانش آموزانی که در نقاطی روستایی هستند و امکان ارزشیابی در بستر شبکه شاد به شکل فضای مجازی وجود نداشته، نمرات ارزشیابی مستمر دانش آموزان با مصوبه شورای مدرسه و با نظارت مدیر به عنوان نمره پایانی نوبت اول لحاظ خواهد شد.
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