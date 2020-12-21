سناتورهای ایالات متحده خواستار مقابله به مثل با روسیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور «میت رامنی» از حزب جمهوریخواه و سناتور «مارک وارنر» از حزب دموکرات، با توجه به گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد دست داشتن روسیه در حملات سایبری به نهادهای مختلف آمریکایی، خواستار مقابله به مثل با مسکو شدند.

میت رامنی، نماینده جمهوریخواه ایالت یوتا، در مصاحبه با ان بی سی گفت که این رخنه اطلاعاتی نیازمند پاسخ است و انتظار می‌رود به شیوه سایبری با آن مقابله به مثل شود.

رامنی در ادامه گفت:، بعید است آمریکا از توان مقابله به مثل در این مورد برخوردار باشد.

وی نسبت به نحوه عملکرد و واکنش دونالد ترامپ در قبال این رخنه اطلاعاتی ابراز ناامیدی کرده و تاکید نمود که روسیه بدون واهمه از دریافت مجازات و احتمال مقابله به مثل از سوی آمریکا دست به این اقدام زده است.

رامنی افزود: وقتی نوبت به روسیه می‌رسد دونالد ترامپ خودش را به آن راه می‌زند و نمی‌خواهد روسیه را به عنوان «بازیگر فوق‌العاده بد عرصه جهانی» به رسمیت بشناسد. روسیه در تمام جبهه‌ها علیه ایالات متحده عمل می‌کند و دولت کنونی آمریکا پیامدهای ناشی از دشمنی روسیه را به قدر کافی جدی نگرفته است.

مارک وارنر، سناتور دموکرات ایالت ویرجینا نیز به شبکه تلویزیونی «ای بی سی» گفت که احتمال دارد حمله سایبری همچنان ادامه داشته باشد و مقام‌ها برای برآورد کردن ابعاد آن نیازمند مدت زمانی طولانی‌ترند.

وارنر نیز مانند رامنی خواهان مقابله به مثل و اقدامی تلافی‌جویانه از سوی دولت آمریکا شد و گفت: رخنه اطلاعاتی اخیر را باید در «منطقه خاکستری» بین جاسوسی و حمله در نظر گرفت.

این سناتور دموکرات که از اعضای کمیته اطلاعاتی سنا است، گفت: واشنگتن باید تکلیف دشمنان را مشخص کرده و اعلام کند: اگر دست به این قبیل اقدامات بزنید، ما و دیگران مقابله به مثل خواهیم کرد.