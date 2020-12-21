نشست بین المللی «معیارهای یک تمدن اسلامی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست از سلسله نشست‌های بین‌المللی اسلام‌شناسی با موضوع «معیارهای یک تمدن اسلامی» برگزار شد.

در این نشست برخط که با حضور رایزن فرهنگی کشورمان در یونان، خانم دکتر انگلیکی زیاکا، رئیس دپارتمان مطالعات اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه ارسطو، آقای یورگوس فراگوس، دانشجوی مقطع دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه اژه، استراتوس کارکیچس، دانشجوی مقطع دکتری دانشکده الهیات دانشگاه ارسطو، یوآنیس میلونلیس، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه الهیات دانشگاه ارسطو از کشور یونان، دکتر سید هادی ساجدی؛ مدیر دفتر همکاری‌های علمی و امور بین‌الملل دانشگاه باقرالعلوم (ع) و جمعی از اساتید و دانشجویان داخل کشور برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حبیب‌الله بابایی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به طرح مباحث خود پرداخت.

در این نشست حبیب‌الله بابایی گفت: تمدن اسلامی از نظر تئوری و عملی از اسلام حداقلی شروع می‌شود و شامل اکثر مردم به عنوان امت مسلمان (رد تکفیر) می‌شود و سپس با سیستم تربیت ایمان (رد نفاق) پیشرفت می‌کند. اگرچه تمدنِ بر پایه ایمان می‌تواند نقطه اوج تمدن اسلامی باشد، اما ایمان به تنهایی (بدون علائم بیرونی) در مقیاس فردی و اجتماعی قابل ارزیابی نیست. بر این اساس، بر خلاف تکفیر کنندگان، اسلام تنها راه شناخت اسلامیت در تمدن است و ایمان راهی برای شکوفایی انسانیت، اخلاق و عقلانیت برای ایجاد بزرگترین سیستم ارتباطی انسانی و هسته اصلی هر تمدن می‌باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: تمدن مبتنی بر اسلامِ پیش از ایمان با تمدن مبتنی بر اسلامِ پس از ایمان تفاوت زیادی دارد. اسلام پیش از ایمان، اسلامی ابتدایی با عملکرد تمدنی کمتر است که قابلیت ریاکاری و دورویی در آن وجود دارد، اما اسلام پس از ایمان جامع‌تر است. ایمان نقش تضمینی برای حفظ جامعیت اسلام دارد و در پرتو آن آموزه‌های اسلامی حتی در جنبه‌های خصوصی زندگی مسلمانان انجام می‌پذیرد. همانطور که اسلام جنبه‌های درونی زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ایمان نیز بر امور خارجی تأثیر می‌گذارد. اما جامعه مبتنی بر اسلام پیش از ایمان در یک لایه سطحی متوقف می‌شود و توانایی رشد ندارد.

در پایان این نشست، پرسش‌هایی از سوی شرکت‌کنندگان مطرح شد که دکتر حبیب‌الله بابایی به آن‌ها پاسخ دادند.