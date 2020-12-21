۵۵۰ واحد مسکونی ویژه محرومان در گنبدکاووس در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس صابری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: سه هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در استان در حال ساخت است که از این تعداد ۵۰۰ واحد به شهرستان گنبدکاووس اختصاص دارد.

وی افزود: به تبع آن بنیاد مسکن شهرستان در اسرع وقت واجدین شرایط برخورداری از این طرح را با اولویت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شناسایی کرد.

صابری ادامه داد: برای این افراد پرونده تشکیل شده و با کمک دهیاران برای همه واحدها به صورت رایگان پروانه ساختمانی صادر شده است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان گنبدکاووس گفت: نقشه ساختمانی رایگان توسط بنیاد مسکن در اختیار این افراد قرار داده شده و جهت دریافت ۴۰ میلیون تومان تسهیلات پنج درصد و ۲۵ میلیون تومان کمک بلاعوض به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی توضیح داد: تا کنون ۵۳۷ واحد پی کنی، ۵۳۰ واحد اجرای فونداسیون، ۴۷۲ واحد اجرای ستون، ۴۴۸ واحد سقف و ۳۴۹ واحد هم دیوارچینی انجام شده است.

صابری با بیان این این طرح در شهرستان ۶۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: تاکنون ۶ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به این واحدها اختصاص و پرداخت شده است.