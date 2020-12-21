به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، افزایش روزافزون شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا موجب بروز بحران در اراضی اشغالی شده است. طی ۲۴ ساعت گذشته هزار و ۸۶۶ مورد جدید ابتلا به کرونا نزد صهیونیست‌ها به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۳۷۲ هزار و ۸۸۶ نفر افزایش یافته است. در همین حال، تعداد فوتی‌های صهیونیست ناشی از ابتلا به کرونا به ۳ هزار و ۷۴ نفر افزایش یافته است.

پیشتر واحد اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی فاش کرد که این رژیم برای نخستین بار از نظر تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نسبت به جمعیت از ایالات متحده آمریکا پیشی گرفته است و با وجود قرنطینه کامل اراضی اشغالی، این ویروس همچنان به شکل خطرناکی در حال گسترش و شیوع است.