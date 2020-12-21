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۱ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۰

در سایه افزایش مرگ و میرها؛

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا از مرز ۳۷۲ هزار نفر عبور کرد

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا از مرز ۳۷۲ هزار نفر عبور کرد

آخرین آمار از افزایش شمار صهیونیستهای مبتلا به کرونا به بیش از ۳۷۲ هزار نفر حکایت دارد کما اینکه شمار فوتی‌های ناشی از ابتلا به کووید ۱۹ در اراضی اشغالی به ۳ هزار و ۷۴ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، افزایش روزافزون شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا موجب بروز بحران در اراضی اشغالی شده است. طی ۲۴ ساعت گذشته هزار و ۸۶۶ مورد جدید ابتلا به کرونا نزد صهیونیست‌ها به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۳۷۲ هزار و ۸۸۶ نفر افزایش یافته است. در همین حال، تعداد فوتی‌های صهیونیست ناشی از ابتلا به کرونا به ۳ هزار و ۷۴ نفر افزایش یافته است.

پیشتر واحد اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی فاش کرد که این رژیم برای نخستین بار از نظر تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نسبت به جمعیت از ایالات متحده آمریکا پیشی گرفته است و با وجود قرنطینه کامل اراضی اشغالی، این ویروس همچنان به شکل خطرناکی در حال گسترش و شیوع است.

کد مطلب 5100885

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