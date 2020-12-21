  1. استانها
  2. ایلام
۱ دی ۱۳۹۹، ۹:۲۵

امام‌ جمعه ایلام:

زیرساخت های اربعین در استان ایلام باید تکمیل شوند

زیرساخت های اربعین در استان ایلام باید تکمیل شوند

ایلام-امام‌ جمعه ایلام گفت: با توجه به موقعیت مرز مهران، زیرساخت های اربعین در استان ایلام باید تکمیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح دوشنبه در دیدار کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ضمن تبریک هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری، اظهار کرد: وضعیت امروز حمل و نقل نسبت به گذشته بسیار فرق کرده و قابل مقایسه با گذشته نیست، توانمندی‌ها بالا رفته و اقدامات و زحمات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در استان قابل تقدیر و تشکر است.

وی افزود: با توجه به محدود بودن زیرساخت‌ها باید با آمادگی بیشتری برای اربعین سال آینده داشت و زیرساخت‌های اربعین توسعه داده شود، تا بتوانیم خدمات بیشتری به زائرین اربعین حسینی صورت گیرد.

کریمی تبار اضافه کرد: نقش راهداران در بازگشایی راه‌ها در ایام سیل، برف و باران بر کسی پوشیده نیست و به طور شبانه روزی در جاده‌ها مستقر و به کاربران جاده‌ای خدمات رسانی می‌کنند.

در پایان این دیدار نورالله دلخواه مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام ضمن تبریک روز پرستار، اقدامات و فعالیت‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را بیان و تشریح کرد.

کد مطلب 5100922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها