زیرساخت های اربعین در استان ایلام باید تکمیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح دوشنبه در دیدار کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای، ضمن تبریک هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری، اظهار کرد: وضعیت امروز حمل و نقل نسبت به گذشته بسیار فرق کرده و قابل مقایسه با گذشته نیست، توانمندیها بالا رفته و اقدامات و زحمات اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای در استان قابل تقدیر و تشکر است.
وی افزود: با توجه به محدود بودن زیرساختها باید با آمادگی بیشتری برای اربعین سال آینده داشت و زیرساختهای اربعین توسعه داده شود، تا بتوانیم خدمات بیشتری به زائرین اربعین حسینی صورت گیرد.
کریمی تبار اضافه کرد: نقش راهداران در بازگشایی راهها در ایام سیل، برف و باران بر کسی پوشیده نیست و به طور شبانه روزی در جادهها مستقر و به کاربران جادهای خدمات رسانی میکنند.
در پایان این دیدار نورالله دلخواه مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام ضمن تبریک روز پرستار، اقدامات و فعالیتهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای را بیان و تشریح کرد.
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