راهکار کنترل پاندمی کووید۱۹/تشکیل کمیته اضطراری تحقیق

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوری، با اشاره به اهمیت تحقیقات و پژوهش برای کنترل اپیدمی کرونا، ضرورت تقویت بازوی تحقیقاتی در مدیریت اپیدمی کووید ۱۹ را مورد تاکید قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه کمیته های علمی کشور باید برپایه مستندات علمی، تجربیات و یا نظر کارشناسان سیاست گذاری انجام دهند، افزود: در اپیدمی که امروز دنیا با آن دست و پنجه نرم می کند، باید به سوالات مهم سیاست گذاران در حوزه کنترل اپیدمی از طریق تحقیقات سیستماتیک و برنامه ریزی شده پاسخ دهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: باید فناوران نقشه مدونی را برای کنترل پاندمی کرونا تدوین کنند.

سوری با اشاره به اینکه صرفا با پژوهش و تحقیق می توان سهم مداخلات در کاهش اپیدمی ها را روشن کرد، گفت: اگر احیانا تحقیقات درستی انجام نشود نمی توان قضاوت کرد که آیا واقعا عوامل بازدارنده باعث کاهش اپیدمی شده اند یا خیر.

وی ادامه داد: نتیجه تحقیقات مراکز و مجامع علمی می تواند به میزان قابل توجهی بر نحوه تصمیم گیری سیاستگذاران کنترل بیماری اثرگذار باشد.

سوری با بیان اینکه کنترل اپیدمی نیازمند رویکرد چندجانبه به شکل بسته پیشگیری است، ارائه تحقیقات برنامه ریزی شده واثرگذاربه متولیان حوزه کنترل اپیدمی کرونا را راهکار موثری برای ریشه کنی بیماری ذکرکرد.

به گفته وی، اقدامات مقطعی و یک وجهی می تواند مردم را دچار خوش خیالی و یا نگرانی کند بنابراین اگر بخواهیم اپیدمی را کنترل کنیم چاره ای نداریم جز این که در این بحران پیشگیری را مقدم بر درمان بدانیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه با استفاده از بضاعت های موجود علمی و تحقیقاتی کشور می توان مدیریت بحران را تقویت کرد، گفت: حمایت از شکل گیری کمیته اضطراری تحقیق در حوزه کنترل اپیدمی کووید ۱۹ می تواند به عنوان راهکار اساسی عبور از چالش کرونا در دستور کار باشد.

وی با بیان اینکه صرفا اتکا به پژوهش های مقاله محور دردی از جامعه دوا نمی کند خاطرنشان کرد: تحقیقات دارای امتیاز لازم است ولی برای ارتقا زیرساخت های بهداشتی و درمانی و کنترل پاندمی کافی نیست.

سوری با تاکید بر اینکه رویکرد جامع و عمیق برای کنترل اپیدمی ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: امروز مردم کشور و دنیا نیاز به روش های علمی و موثری دارند تا شاهد کاهش بار بیماری و پیشگیری از تلفات بیشتر باشند.