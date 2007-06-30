به گزارش خبرگزاری مهر، محققان Adastral Park در اروپا این فناوری منحصربفرد را ارائه کرده اند که طی آن بینندگان تلویزیونی می توانند بر محتوای برنامه در حال پخش احاطه و کنترل داشته و به ارایه فرامین برنامه ای از طریق پیام های متنی برای تغییر خط سیر برنامه ها بپردازند.

بر اساس گزارش تک بلورگ، این تلاش جدید بخشی از یک پروژه بین المللی موسوم به ShapeShifted TV است که اخیرا و از سوی 13 گروه از 8 کشور جهان در حال انجام است.

در این فناوری نوین، تولیدکنندگان یک سری از خطوط داستانی را تعریف کرده و از این طریق بینندگان گزینه های مختلفی برای به پایان رسیدن برنامه و مورد نظر در اختیار دارند که می توانند هر یک را به دلخواه انتخاب کنند.

این فناوری نوین تاکنون بر روی یک درام کمدی به نام «عشاق تصادفی» در فنلاند آزمایش شده و گفته می شود که در سوئد نیز آزمایش مشابهی انجام شده است.