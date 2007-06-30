یک شکلات خوشمزه با قابلیت چندرسانه ای !

به گزارش خبرگزاری مهر، این تلفن همراه جدید به رنگ مشکی است و یک صفحه نمایشگر عریض دارد. این ابزار چندرسانه ای "شکلات مالتی مدیا" نامگذاری شده و دارای دو دوربین است.

این ابزار از فیلمبرداری ویدیویی و خدمات شبکه های پیشرفته عرضه شده از طریق اتصال پرسرعت به اینترنت حمایت می کند.

قابلیت مهم این "شکلات مالتی مدیا" که با کد شناسایی KU580 شناخته می شود پخش، بازتولید و نواختن موسیقی است که این امکانات در قسمت جلویی تلفن همراه نصب شده اند.

کاربر می تواند تمام آهنگ های موجود در این تلفن همراه را شخصی کند. به این ترتیب حتی هنگامی که به تماس های تلفن همراه پاسخ می دهد هم می تواند به موسیقی یا رادیو گوش کند.

براساس گزارش پایگاه خبری "مگزین سل" این تلفن همراه با کارت های حافظه میکرو اس دی 512 مگابایتی سازگار است و می تواند مستقیما از فروشگاه های موسیقی آنلاین آهنگ ها را بارگذاری کند.

دوربین اصلی این تلفن همراه یک دوربین دو مگاپیکسلی است و کاربر می تواند از طریق بلوتوث 0/2 فیلم های خود را با دیگران به اشتراک بگذارد.

همچنین این تلفن همراه مجهز به سیستم ایمیل است و کاربر به راحتی می تواند تنها با یک کلیک ساده وارد صندوق پست الکترونیک خود شود.

هنگامی که کاربر به رایانه شخصی دسترسی نداشته باشد، این تلفن همراه می تواند با اتصال پرسرعت به اینترنت از صفحه جستجوی گوگل استفاده کند و کاربر تمام جستجوهای مورد نیاز خود را روی صفحه نمایشگر "شکلات مالتی مدیا" مشاهده کند.