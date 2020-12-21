تعاونی ها به دلیل رفتار غیر حرفه ای برخی مسئولان مغفول مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینیوند ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات زیر مجموعه این وزارتخانه فعالیتهای متعدد و متنوعی دارد لذا گستردگی کار اداری و جامعه هدف اهتمام ویژه مدیران را نیاز دارد زیرا به وجود آمدن مشکل در هر بخش میتواند بخشهای دیگر جامعه هدف را نیز دچار سختی کند.
وی افزود: گروههای هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل اقشار آسیبپذیرتر در بهزیستی، حرفهای، تعاونیها، کشاورزان، درمان و … میباشند که برای رفع موانع و مشکلات آنها و رسیدگی به مطالبات آنها در حوزههای مختلف باید جدیت و هدفگذاری داشته باشیم.
استاندار کرمان گفت: باید تناسبی درست و منطقی بین فرصتهای شغلی و نیروهای کار موجود پیدا کنیم لذا با آموزشهای تخصصی و فنی به نیروهای جویای کار میتوان این افراد را به مشاغل معطل مرتبط کرد.
زینیوند تصریح کرد: تعاونیها در کشور به دلیل رفتار غیر حرفهای بعضی از مسئولان مغفول مانده ضمن اینکه تعاونیها میتوانند با هدایت سرمایههای خرد به سمت اشتغال و تولید باعث توازن در اشتغال، رفاه و تولید شود که موجب جهش بزرگی در حوزه اشتغال، اقتصاد و رفاه خواهد شد.
وی گفت: در بعضی از مشاغل فشار تأمین اجتماعی موجب تعلل و گاهاً کم کاری یا توقف مشاغل میشوند که باید این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
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